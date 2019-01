Mahouchiza part pour mieux revenir

Après une seule partie, la saison de Houlfat Mahouchiza est fort probablement terminée.

L’ailier française du Rouge et Or de l’Université Laval a affronté les Stingers de Concordia, mercredi dernier, mais elle n’était pas en uniforme, samedi à Montréal, lors du match retour.

« Elle aurait pu jouer, mais on avait déjà en tête de déposer une demande de compassion à USports, a expliqué l’entraîneur-chef Guillaume Giroux, dont la troupe occupe le 1er rang du top 10 canadien en basketball. En raison de règles du ministère de l’Immigration, on savait que Houlfat allait être désinscrite de l’Université, mardi [aujourd’hui], parce qu’elle ne possède pas un visa étudiant, mais seulement un visa de touriste. »

« On veut prioriser l’obtention de son visa et oublier le basketball pour le moment, de poursuivre Giroux. Parce qu’elle possède une adresse aux États-Unis où elle a habité pendant deux ou trois ans avant de s’amener au Canada, on l’accompagnera au Vermont cette semaine, où elle fera ses tests biométriques pour le prélèvement de ses empreintes médicales. Après ça, elle devra obtenir une réponse à sa demande de visa d’ici deux à trois semaines. C’est plus simple de faire une demande de visa quand l’étudiant est à l’extérieur du pays que déjà arrivé au Canada. Je ne suis pas certain qu’on puisse la réinscrire de nouveau à l’Université. Elle pourrait devoir attendre à l’an prochain avant de pouvoir jouer. »

Profondeur

Mahouchiza a évolué dans un JuCo aux États-Unis et elle pensait pouvoir faire le saut dans la NCAA.

« Programmée dans le top 25 dans la NCAA l’an dernier, Minnesota l’a recrutée, mais elle n’était pas éligible, a indiqué Giroux. Le plan est qu’elle puisse prendre des cours à la session d’été pour rattraper son retard et qu’elle joue en septembre. Si notre demande de compassion est acceptée, il lui resterait trois saisons d’admissibilité. »

Mahouchiza n’a disputé que 12 minutes lors du match de mercredi dernier face aux Stingers.

« Elle nous aurait donné de la profondeur cette année, mais elle est prête à patienter. C’est une grande fille qui peut bloquer des tirs. Contre Concordia, elle voulait trop en faire. Après m’être assuré auprès de USports qu’elle était admissible, je voulais lui donner quelques minutes contre Concordia. Elle est à Québec depuis septembre, mais elle ne pouvait pas s’entraîner avec l’équipe. »