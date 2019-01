Margot Robbie révèle le nouveau look de Harley Quinn dans «Birds of Prey»

Margot Robbie a révélé aujourd'hui le nouveau costume que son personnage Harley Quinn aura dans son premier film solo Birds of Prey (And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn).

Réalisé par Cathy Yan, le film sortira en février 2020.

Après les événements de Suicide Squad, Harley Quinn se sépare du Joker et s'allie à trois autres superhéroïnes et supervilaines pour sauver une petite fille.

Le film s'inspire de la série de BD Birds of Prey qui mettait en vedette entre autre Batgirl, Poison Ivy et Catwoman.

Pour ce nouveau film, Harley aura un tout nouveau look!

On se souvient tous de son costume dans Suicide Squad, celui qui a lancé un million de cosplay.

Voici donc ce quoi Margot Robbie aura l'air dans Birds of Prey:

C'est bien différent! Elle n'a plus son fameux maquillage rose et bleu, mais garde le rouge à lèvres rouge et les tatouages au visage.

Elle a aussi un costume très coloré qui fait un peu années 80!

On a hâte de voir toutes les versions faites maison à l'Halloween 2020.