Mon enfant est-il trop jeune pour recevoir de l’acupuncture?

Ma fille de six mois fait de graves crises de coliques. Sa pédiatre m’a donné quelques conseils pour la soulager, mais ça ne suffit pas toujours. Une amie me disait récemment que sa fille, encore bébé, avait subi quelques traitements d’acupuncture pour le même problème, et que ça avait donné d’excellents résultats en peu de temps. Comme je n’y connais rien et que je suis prudente, j’aimerais savoir ce que vous en pensez.

Une maman

Il semble qu’il n’y ait pas d’âge limite pour bénéficier des bienfaits associés à la médecine chinoise traditionnelle. On dit aussi que plus l’enfant est jeune, plus il réagit vite au traitement.