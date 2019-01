Noemie Lacerte est en couple et on sait TOUT sur son nouveau chum

Après avoir vu à plusieurs reprises le même jeune homme dans ses stories Instagram, l’influenceuse Noemie Lacerte nous a confirmé qu’elle n’est plus un cœur à prendre.

Courtoisie Noemie Lacerte

En primeur, elle nous a confié qu’elle est en couple depuis près de deux mois avec un certain Alex Nichols.

Leur histoire d’amour a commencé l’automne dernier à travers les réseaux sociaux. Ils ont également une amie en commun, la chanteuse Lili-Ann De Francesco.

Après plusieurs semaines de fréquentation, ils sont enfin prêts à officialiser leur relation au grand jour.

Par contre, elle confie qu’elle est encore réticente à s’afficher pleinement sur les réseaux sociaux : «Je n’ai sincèrement jamais rien connu d’aussi pur et beau. C’est comme un bonheur tellement intense que j’ai envie de le vivre à fond, toute seule.»

Courtoisie Noemie Lacerte

Le couple souhaite donc garder sa relation intime pour l’instant et partager de temps à autre des stories ensemble. Évidemment, comme le travail de l’influenceuse est en partie sur les réseaux sociaux, elle est au courant qu’il risque d’apparaître plus fréquemment sur ses plateformes.

Noemie conclut en nous avouant: «C’est sincèrement le gars le plus drôle, attentionné, passionné et amoureux de la vie que j’ai rencontré et je souhaite vraiment à toutes les filles de la planète de rencontrer leur Alex.» Tellement cute!

Sans plus tarder, voici tout ce qu’on sait sur son nouveau chum :

1. Alex est âgé de 23 ans et il est originaire de Mont-Saint-Hilaire.

2. Il est mannequin depuis un an et il est représenté par l’agence Folio Montréal.

3. Il est présentement étudiant en théâtre.

4. Le jeune homme aime autant les chiens que Noemie. (Un prérequis pour l’influenceuse, selon nous!)

5. Alex semble être un grand joueur de tennis.

6. Les deux tourtereaux aiment passer des moments «cocooning» ensemble.

Courtoisie Noemie Lacerte

7. Finalement, il a un sens aiguisé pour la mode, comme sa douce.

On leur souhaite tout le bonheur du monde!

*Pour faire le plein d'inspiration mode et beauté vraiment pas #basic, suivez billie jean sur Instagram et Facebook!