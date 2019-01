«Phil s’invite»: la formule «talk-show» renouvelée

Avec «Phil s’invite», Phil Roy et V ont choisi de se tenir loin de l’idée qu’il faut un seul décor, les mêmes sièges et des plans de caméras identiques pour façonner un nouveau «talk-show». Et ça fait du bien.

Le temps de leur rendez-vous hebdomadaire «Phil s’invite», la chaîne et l’humoriste ont décidé d’aller chez les artistes et non de les accueillir en studio. Dès le premier épisode, celui de mercredi à 20 h présenté aux médias, on constate que le pari du divertissement est réussi. Adieu les carcans et la formule établie.

Surprises et confidences

«On a fait de l’univers de l’artiste non seulement le plateau du "talk-show", mais un invité puisqu’on se révèle beaucoup par notre environnement», a détaillé la productrice Julie Snyder lors du visionnement de presse.

Ce ne sont d’ailleurs pas les confidences qui manquent. Entre les murs du condo de Maripier Morin, on apprend donc avec surprise que cette dernière a attribué un placard à son ami Pier-Luc Funk où s’entassent les toutous qu’il a gagnés pour elle. Même son amoureux, le hockeyeur Brandon Prust, n’a pas droit à une telle attention!

Dans sa cuisine, on parle aussi d’ambition et de succès en compagnie de Marie-Lyne Joncas, Patrick Groulx et Antoine Olivier Pilon. Au passage, ce dernier avoue traîner des «gougounes» lors de tous les partys auxquels il est convié, voulant éviter d’avoir les bas mouillés par des dégâts de bière.

De passage dans le luxueux condo de Pénélope McQuade où il fera la découverte d’un masque sado-maso ou encore chez Valérie Roberts et Martin Juneau où des bouteilles de vin sont rangées sous les lits des enfants, Phil Roy nous entraînera plus tard d’une découverte à une autre.

L’«effet Phil»

Grâce à un concept créé «sur mesure» et au fruit d’une «longue incubation», on découvre plusieurs vedettes québécoises sous un autre jour. Ces «secrets», on les doit à la présence de l’animateur, véritable aimant à nouveautés.

«Phil, c’est un mélange entre Janette Bertrand et un nounours. Il arrive à soutirer des confidences sans même poser des questions. Le monde a le goût de se confier à lui, de se coller sur lui et de jouer avec lui. C’est unique», a précisé Julie Snyder.

À entendre les remontrances de Safia Nolin à l’endroit de l’École nationale de la chanson de Granby ou en apprenant que Julie Ringuette a tenté sa chance aux auditions à «Star Académie» en 2008, on constate que l’«effet Phil» n’est pas qu’un feu de paille.

La série de 11 rendez-vous «Phil s’invite» débute mercredi à 20 sur V, mais également en ligne, au noovo.ca. Pour le premier épisode, il y aura également une diffusion en direct sur Facebook (facebook.com/PhilsurV). De nombreux extraits exclusifs seront déposés sur le web.