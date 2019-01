[PHOTOS] Les 10 vedettes hollywoodiennes qui se sont démarquées aux SAG Awards 2019

Pour la 25e cérémonie des Screen Actors Guild Awards (SAG Awards), récompensant les meilleurs acteurs et actrices du cinéma et de la télévision, les vedettes hollywoodiennes nous en ont mis plein la vue en arborant des tenues chics et glamour à souhait.

Sans plus tarder, voici les 10 plus beaux looks de la soirée :

1. Lady Gaga

AFP

2. Timothée Chalamet

AFP

3. Margot Robbie

AFP

4. Darren Criss

AFP

5. Emma Stone

Adriana M. Barraza/WENN.com

6. Henry Golding

AFP

7. Yara Shahidi

AFP

8. Rami Malek

AFP

9. Lucy Boynton

AFP

10. Lupita Nyong'o

AFP

