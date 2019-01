[PODCAST] On reçoit l'agent de joueurs Sasha Ghavami et on parle à Stéphane Cadorette en direct d'Atlanta!

Pour lancer la semaine d'activité du 53e Super Bowl, La Zone payante reçoit l'agent de Laurent Duvernay-Tardif et d'Antony Auclair, Sasha Ghavami, et nous parlons à notre collègue du Journal de Québec, Stéphane Cadorette, qui se trouve déjà à Atlanta, où se déroulera l'ultime rendez-vous entre les Rams et les Patriots, dimanche.

Aussi dans l'émission, nous discutons de la situation d'Antonio Brown chez les Steelers, de l'infecte Pro Bowl et de Tom Brady, qui a assuré en entrevue au cours de la fin de semaine que le match de dimanche prochain NE SERAIT PAS son dernier dans la NFL.

Bienvenue dans La Zone payante et bonne écoute!