Privilégier l’immigration française, et après?

L’invitation lancée par le premier ministre François Legault, lors de sa visite officielle en France, aux candidats potentiels à l’immigration a fait réagir.

« Actuellement, il y a beaucoup trop d’immigrants au Québec qui ne sont pas qualifiés ou qui ne parlent pas français. Donc des Français, on en prendrait plus. » (Le Devoir, 21 janvier 2019)

Les atouts de la France

Pourtant, ça fait des années que le gouvernement du Québec, indépendamment des partis au pouvoir, déploie d’énormes ressources pour attirer les travailleurs français au Québec, notamment via sa Délégation générale à Paris.

Ces efforts ont porté leurs fruits puisqu’ils sont 22 000 à avoir franchi l’Atlantique, entre 2013 et 2017, soit près de 4500 par année.

Une entente Québec-France sur la reconnaissance des qualifications professionnelles a d’ailleurs été signée, en octobre 2008, pour faciliter la libre circulation réciproque de la main-d’œuvre qualifiée.

Indéniablement, la France a des atouts qui répondent aux besoins du Québec, avec son large bassin de compétences et d’expériences facilement transférables.

Fait à signaler, les flux migratoires qui nous viennent de France ne sont pas monolithiques. On y compte aussi des francophones de la diaspora maghrébine, africaine et juive sépharade.

De là à conclure que le fait de parler français implique nécessairement une intégration réussie, on n’est pas loin de la réalité.

Changer de paradigme

En 2017, à peine 42 % des immigrants reçus au Québec avaient une connaissance préalable du français, un taux qui atteint 61,5 % pour les travailleurs qualifiés.

Il est donc légitime pour le gouvernement du Québec de faire du français une condition essentielle de sa politique d’immigration et d’investir dans la francisation des nouveaux arrivants, tout en ciblant les bassins francophones, la France, mais pas exclusivement.

Car s’il est vrai que les Français sont très attirés par l’expérience du Québec et que plusieurs arrivent à y décrocher de bons emplois avec de bons salaires, ce n’est pas le cas de tous.

L’image idyllique qu’on s’est construite de cette « immigration réussie » se heurte au test de la réalité, celui d’un mythe qui consiste à croire que « si vous parlez français, vous êtes intégré ».

Ce constat n’est pas nouveau. En juin 2004, l’émission Enjeux de Radio-Canada levait le voile sur « le désenchantement des immigrants français ».

Le démographe Marc Termote y indiquait que « deux ans et demi après leur arrivée au Québec, 20 % ne sont plus là, qu’après cinq ou six ans, plus du tiers ne sont plus là, et qu’après huit ans, 50 % ne sont plus là ».

Une difficulté d’intégration que rappelait le Courrier de l’expat du 5 janvier 2018 et que vivent plusieurs Québécois d’origine maghrébine et africaine qui ont des compétences scientifiques et techniques acquises tout en français, et pourtant, qui battent des records de chômage.

Il est donc temps de changer de paradigme en allant au-delà des seules exigences de la langue et de définir une véritable politique d’intégration qui tienne compte aussi des attentes et des aspirations des immigrants eux-mêmes.

Car une intégration réussie passe nécessairement par l’accès au marché de travail, principal lien de sociabilité et point d’ancrage des immigrants dans leur société d’accueil.