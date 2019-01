Repartir à zéro après 25 ans d’investissement... et d’amour

Loin des feux de la rampe comme les ex-Dragons Caroline Néron et Alexandre Taillefer, François Pouliot et Stéphanie Beaudoin, deux entrepreneurs de 54 et 49 ans d’Hemmingford, s’attellent à repartir discrètement à zéro, quelques mois après avoir tout perdu de leur firme de cidre de glace, La Face cachée de la pomme, fondée il y a 25 ans.