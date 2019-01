Sauve qui peut!

Samedi dernier, la Presse lançait la grande campagne de souscription, à but non lucratif, pour la fiducie d’utilité sociale dont elle est devenue la propriété à part entière. À cette fin, un cahier spécial a été produit où nous pouvons retrouver une liste de personnalités de toutes les sphères publiques qui, selon l’éditeur, se portent à la défense de la presse écrite et appuient son importance. L’absence de personnalités provenant du monde syndical m’a surpris et laissé perplexe.

Nous savons que les médias écrits ont été mis à rude épreuve au cours des dernières années avec l’appropriation, par les géants du Web, de la majeure partie des revenus publicitaires, forçant de nombreuses compressions et fermetures dans les entreprises médiatiques. Les appels à l’aide aux gouvernements se sont multipliés au cours de la décennie et le soutien est demeuré modeste malgré les promesses. C’est dans ce contexte que Power corporation s’est délestée de ses quotidiens parce qu’ils risquaient de devenir des gouffres financiers.

La création d’un organisme à but non lucratif pour devenir propriétaire de La Presse et pouvoir recueillir des dons et des aides gouvernementales s’est imposée dans ce contexte. Je ne veux pas revenir sur la pertinence d’une telle stratégie alors que le pour et le contre ont été pesés en commission parlementaire et que l’aval a été donné par l’Assemblée nationale. Le président de la CSN s’était positionné favorablement à l’initiative pour sauver l’entreprise et les emplois.

Dans un Québec où plus du tiers des travailleurs est syndiqué et où les grandes centrales syndicales se sont avérées des agents de transformations sociales au cours du dernier siècle, je recevais comme un affront cette liste de personnalités prétendument de toutes sphères de la vie publique. C’est encore plus ahurissant lorsqu’on pense que ce média est produit par des travailleurs syndiqués qui ont fait d’importants sacrifices pour maintenir à flot l’entreprise au cours de la dernière décennie.

Je ne sais pas si cette absence de personnalités syndicales reflète un quelconque malaise ou désaccord des organisations syndicales à l’égard de ce nouveau mode de financement, auquel cas il y aurait lieu d’aplanir rapidement les difficultés pour optimiser les chances de succès de leur campagne de souscription. Si c’est un choix éditorial de faire abstraction de la sphère publique syndicale, ce serait une erreur magistrale à un moment où ils ont besoin de toutes les énergies pour assurer le succès de leur campagne de souscription. Si c’est un simple oubli, il y a lieu de corriger rapidement la situation pour éviter toute méprise.

Le pari de La Presse est ambitieux et n’est pas gagné d’avance lorsqu’on songe à tous ces médias alternatifs qui, au fil du temps, ont grappillé les fonds de tiroir pour continuer d’exister voire vivoter. Il ne faudrait surtout pas que la liste des personnalités publiques reflète un parti pris dans l’initiative délicate qu’elle amorce.