Taxer les géants étrangers du web, deux poids, deux mesures

Alors que les patrons des grands médias québécois reprochent à Ottawa sa mollesse à l’égard des géants du web, la France prend les devants pour les taxer et les réglementer. À Davos et à Paris, Le Journal s’est entretenu avec le ministre canadien des Finances, Bill Morneau, et Roland Lescure, l’ex-numéro 2 de la Caisse de dépôt, maintenant député en France et président de la commission des Affaires économiques de l’Assemblée nationale. Ils sont d’accord sur la nécessité de taxer les géants du numérique. Pour y arriver toutefois, leur stratégie ne pourrait être plus différente.

Bill Morneau Photo Agence QMI, Matthew Usherwood « On regarde ce qui se passe au Royaume-Uni ou en France. C’est évidemment d’intérêt, mais on ne pense pas que ces avenues seront l’option finale retenue de façon internationale. » – Bill Morneau, ministre des Finances du Canada

Pourquoi le Canada, contrairement à la France, au Royaume-Uni et à d’autres pays, n’a-t-il pas l’intention de taxer les géants du web ?

Tant à la table du G7 (qui regroupe les États-Unis, le Japon, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l’Italie et le Canada) qu’à celle du G20, on étudie cet enjeu pour taxer les géants numériques. Le but est d’en arriver à une approche globale, tous ensemble. Parce que, par définition, nous avons affaire à des firmes multinationales, on est donc mieux d’agir de façon coordonnée.

Bien que c’est possible pour un pays d’agir seul, le risque que cela présente c’est d’agir dans une direction, puis d’avoir à faire volte-face pour aller dans une autre direction. On pense que c’est beaucoup plus responsable et cohérent si on le fait tous ensemble.

Toutefois, certains pays ont agi, certains diront que ce n’est pas une solution parfaite, mais c’est un début.

Notre point de vue, c’est d’en arriver rapidement à une entente avec l’OCDE. On pousse pour ça, on espère avoir un rapport préliminaire cette année. On croit que ce serait mal reçu par les entreprises d’avoir à se conformer à une approche, puis d’avoir à changer.

Ce qu’on voit en ce moment, ce sont des pays qui plient à la pression politique et qui appliquent un bandage, un bandage qu’on va presque certainement devoir arracher dans peu de temps. Ce n’est pas la bonne façon d’agir en fiscalité, selon moi.

Vous semblez bien préoccupé par ce que les entreprises pourraient penser d’une action unilatérale du Canada. Pensez-vous réellement qu’une compagnie comme Netflix quitterait le Canada ?

L’enjeu plus large, ce n’est pas une compagnie en particulier, c’est que toutes ces entreprises considèrent de plus en plus le Canada comme un endroit où embaucher davantage d’employés. On veut s’assurer qu’on offre un régime fiscal qui a du sens, qui est bien réfléchi. On a vu des hausses importantes d’embauches au Canada par des compagnies comme Google, Microsoft. Évidemment, Facebook et Netflix font aussi des investissements.

Pourquoi est-ce que certains pays agissent, mais pas votre gouvernement ?

Il faut se rappeler que notre premier partenaire commercial est les États-Unis, et le plus important est d’agir de façon coordonnée avec eux, pour que notre politique soit coordonnée.

Alors, quand vous attendez-vous à une réponse de l’OCDE ?

Le rapport pourrait sortir en 2019, et l’on s’attend à une stratégie finale d’ici 2020. C’est l’échéancier. Quand on parle de fiscalité, 2020, ce n’est pas très loin. On veut trouver quelque chose qui sera à l’épreuve du temps.

Combien paient ces géants du web en impôt au Canada ?

Vous savez quoi, je ne connais pas ce chiffre par cœur.

Paient-ils quelque chose ? Certainement, vous devez avoir une idée approximative de ce qu’ils paient ?

Vous savez, je n’ai aucune idée de ce que peut bien contenir votre rapport d’impôt. Chaque entreprise a son régime fiscal, je ne connais pas les crédits d’impôt dont ils peuvent bénéficier, les investissements qu’ils ont pu faire. Je ne peux pas répondre à cette question. Rappelez-vous que la meilleure source d’information, ce sont les compagnies. Il y a une question de confidentialité, pour nous.