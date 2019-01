Un appel d’offres pour la construction

Lancé en 2015, le projet de 16 millions $ de réaménagement de la route de l’Église, à Sainte-Foy, a franchi une nouvelle étape avec la publication d’un appel d’offres pour les travaux de construction.

Les compagnies intéressées ont jusqu’au 13 mars pour déposer des soumissions. Le contrat concerne plus précisément la portion de la route de l’Église située entre le chemin des Quatre-Bourgeois et le boulevard Hochelaga.

Les travaux porteront sur « la construction d’infrastructures souterraines, comme les conduites d’eau potable et d’égout ; le réaménagement de la voirie, incluant deux trottoirs et la construction d’une nouvelle piste cyclable ; des travaux d’aménagement paysager et la mise en place d’éclairage de rue et de signaux lumineux. Des travaux d’utilité publique sont également prévus », énumère-t-on dans l’appel d’offres.

Retard sur l’échéancier

Selon un calendrier publié en 2017 lors du lancement de l’appel d’offres pour les plans et devis, les travaux de construction devaient débuter le 1er octobre 2018. Il faut donc s’attendre à un retard de plusieurs mois par rapport à cet échéancier. Lundi, la municipalité n’était pas en mesure d’être plus précise quant à la durée des travaux.

« Nous voulons doter ce secteur d’une image de marque qui lui soit propre, créant ainsi un milieu de vie », a soutenu le maire Labeaume en octobre 2015. Selon le site internet de la Ville de Québec, « le projet de réaménagement de la route de l’Église s’inspire de l’approche Complete Streets ou rue conviviale ».