Un autre honneur pour Sidney Crosby

Vedette incontestée du match des étoiles avec une récolte totale de quatre buts et huit points en deux duels dans un triomphe de la section Métropolitaine, le capitaine des Penguins de Pittsburgh Sidney Crosby a été nommé première étoile de la dernière semaine dans la Ligue nationale de hockey (LNH), lundi.

Crosby a touché la cible deux fois et ajouté une mention d’aide dans un gain de 7 à 4 contre l’Atlantique, samedi, avant de faire scintiller deux fois la lumière rouge et d’ajouter trois aides contre la Centrale, au terme d’une victoire de 10 à 5 en finale. Il a ainsi été nommé joueur par excellence de la classique.

Il est ainsi devenu le sixième joueur de l’histoire du circuit à être l’athlète par excellence du match des étoiles en plus d’avoir obtenu les trophées Hart et Conn-Smythe. L’ancien capitaine du Canadien de Montréal Jean Béliveau, de même que Wayne Gretzky, Mario Lemieux, Bobby Orr et Joe Sakic, sont les autres joueurs à avoir réussi l’exploit.

Le capitaine des Sharks de San Jose a quant à lui reçu la deuxième étoile de la semaine. Il a récolté un but et quatre aides en deux parties avant la pause du match des étoiles. Il a par ailleurs égalé une marque personnelle avec un filet et quatre points dans une victoire de 7 à 6 en prolongation contre les Capitals de Washington, mardi.

Finalement, le gardien du Wild du Minnesota Devan Dubnyk a été le troisième meilleur employé de la semaine. Il a remporté ses deux départs, allouant quatre buts tout en maintenant un taux d’efficacité de ,926.