Un BAPE plus court pour le tramway

Le BAPE (Bureau d’audiences publiques sur l’environnement) consacré au futur Réseau de transport structurant de la Ville de Québec sera achevé en 13 mois, soit cinq mois plus vite que le délai réglementaire, a promis le gouvernement du Québec.

Plus tôt cette semaine, la municipalité a d’abord indiqué vouloir se soustraire au processus environnemental. À défaut d’y parvenir, l’administration Labeaume a dit espérer pouvoir éviter des retards sur l’échéancier.

Est-ce que la réalisation du tramway pourra se poursuivre durant le BAPE ? « (La Ville) peut, en parallèle, développer l’ingénierie de son projet et réaliser des travaux non visés par les composantes assujetties à la procédure comme les aménagements concernant les trambus », a répondu M. Falardeau. Concrètement, « des prises de données géotechniques, de qualité des sols et des travaux de décontamination peuvent être effectués en parallèle de la procédure », a-t-il ajouté.