Un champion qui n’est pas rassasié

Lorsqu’il est question de Kovalev, Alvarez demeure calme en apparence, mais on sent que son sang bout dans ses veines. Il est bien conscient que ce deuxième combat pourrait ajouter du poids à son statut de champion au sein de la catégorie des 175 lb.

C’est l’une des raisons pour lesquelles il est encore affamé. Et lorsqu’il l’est moins, son entraîneur Marc Ramsay s’assure de le ramener dans cet état d’esprit. On a assisté à une scène qui le démontre bien lors de notre passage au gymnase Sherbatov.

« Il était plus difficile que celui du premier combat contre Kovalev, a reconnu Alvarez. Je me suis entraîné encore plus durement. Avant mon départ pour la Colombie, j’ai été en mesure d’apporter des correctifs qui me seront utiles samedi. »