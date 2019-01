Une experte de l'ONU en Turquie pour faire la lumière sur l'affaire Khashoggi

Cemal Kaşıkçı cinayetini araştırmak üzere ülkemize gelen #BM Yargısız&Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard’la görüştük.



Met with @AgnesCallamard, #UN Special Rapporteur on Extra-Judicial Executions, who is in #Turkey to investigate the murder of Jamal Khashoggi. pic.twitter.com/As6QhEqnr1