[PHOTOS] Une voiture en feu après une collision avec un autobus à Charlesbourg

Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) enquête présentement sur un possible dossier en matière de conduite avec les capacités affaiblies, à la suite d’un incendie causé par une collision entre un automobiliste et un autobus du Réseau de transport en commun de la Capitale (RTC).



L’accident est survenu vers 1h15, lundi matin, à l’intersection de la 76e rue et du boulevard Henri-Bourassa.

Photo Agence QMI, Guy Martel

Le conducteur de la voiture aurait omis de s'immobiliser à un feu rouge.



Le chauffeur du RTC et un témoin ont aidé le conducteur de l’automobile à sortir de son véhicule avant que l’incendie ne se déclare, a indiqué Étienne Doyon, porte-parole au SPVQ.



La voiture a, par la suite, été la proie des flammes.



Un prélèvement sanguin a été effectué sur le conducteur de la voiture, un homme de 25 ans. Celui-ci a été blessé légèrement et conduit à l’hôpital par mesure préventive.

Photo Agence QMI, Guy Martel



Plus de détails à venir...