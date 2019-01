Certains ont des statues en leur honneur, mais pour l’instant l’ex-premier ministre Québec Philippe Couillard aura sa poutine.

Les restaurants Frit’s de Québec offriront, pendant la Poutine Week (1er au 7 février), «La poutine à Couillard».

Rejoint par la Zone AssNat, le co-propriétaire de la bannière, Guyaume Arseneault, affirme que c’est son équipe qui lui est arrivé avec le projet constitué de «classiques pas cher».

On fait référence ici au baloney, au célèbre Kraft Diner, et la saucisse Jumbo qui se retrouveront dans la poutine.

Photo courtoisie

Il s’agit, en fait, d’un «clin d’œil politique» et non d’une prise de position. «Je connais Philippe Couillard. Il est très agréable et intelligent», a indiqué Arsenault, tout en reconnaissant que l’épisode de l’épicerie à 75 $ n’était pas le meilleur coup de l’ex-chef libéral.

C’est d’ailleurs cette déclaration qui a inspiré le nom du met.

«Les restaurants Frit’s Burgers & Poutines vous présentent “La poutine à Couillard”, le repas idéal pour respecter un budget de 75 $ par semaine, un petit clin d’œil à nos amis libéraux!», peut-on lire dans description officielle.

Du côté de la Zone AssNat, ça nous a inspiré quelques slogans politiques.

À noter qu’il n’y a aucun lien entre ceux-ci et la réelle poutine.

Ce n’est que le fruit de notre imagination.

Voici 20 slogans pour «La poutine à Couillard»