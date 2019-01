Antoine Desrochers est en plein cœur d'un triangle amoureux dans le film «À nous l’éternité»

Antoine Desrochers joue dans le film À nous l’éternité qui sortira prochainement et on ne pourrait pas avoir plus hâte.

Le film raconte l’histoire d’Antoine, un jeune homme qui part à Portneuf pour travailler en soudure parce qu’il a besoin d’argent.

Là-bas, il rencontre Sarah et Léa, deux sœurs qui vont venir chambouler sa vie.

On adore déjà Antoine Desrochers pour ses rôles dans L'Académie et L'Échappée, mais les deux rôles féminins sont aussi joués par des actrices géniales.

Sarah Mottet, complètement à droite sur la photo, est actrice et aussi chroniqueuse à ALT.

Léa Jaouich a déjà partagé l'écran avec Antoine Desrochers dans L’Échappée. On a aussi pu la voir dans District 31 et 30 Vies.

Voyez la bande-annonce intrigante et magnifique ici:

Le film n’a pas encore de date de sortie officielle, mais la maison de production a annoncé que le film serait disponible au Québec «très bientôt»!

