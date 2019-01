Y a-t-il de l’amour dans votre frigo?

Le temps des Fêtes a donné bien des maux de tête aux cuisinières, qui ne savaient plus où donner de la casserole : Audrey-Lune leur nièce végane, Charles-Antoine leur neveu sans gluten, Roger le beau-frère carnivore, Luc et son conjoint Pierre tous deux SPL (sans produits laitiers) ont ajouté au menu et aux rencontres familiales un élément de plus : la diversité alimentaire.

Cette réalité peut être difficile à avaler quand on tient à rester agrippé à nos habitudes. La recette : ouvrir grand sa bouche et son esprit et mettre les bouchées doubles pour être au goût du jour.

J’habite avec deux colocs. Vous devriez voir notre frigo, vous auriez de quoi faire une étude sociologique alimentaire : chacune sa tablette, chacune sa façon de manger.

Changer pour que l’amour arrive

Si nos papilles sociales veulent s’exciter à dresser un portrait de l’évolution de notre société, c’est par l’assiette qu’il faut commencer. Pourquoi ? Parce que quand on sait, on ne peut plus continuer à nourrir des comportements qui tuent. L’assiette est devenue le miroir de notre conscience.

Le nouveau Guide alimentaire canadien propose désormais d’orienter nos repas autour des légumes et met sur un pied d’égalité les légumineuses et la viande, sans oublier le lait qui perd sa place de choix.

– Ah ben, c’est rendu qu’on va manger des pois chiches comme collation ? Qu’on va faire griller du tofu sur le BBQ ? Qu’on va brouter des pousses de germe de blé et faire des dégustations de lentilles ?

– Ben oui !

Se nourrir sans faire souffrir la planète, les animaux et nous-mêmes, c’est non seulement possible, mais urgent.

Même si les changements peuvent être difficiles à digérer, leur résister n’apportera rien d’autre qu’une forte constipation collective.

Je rêve d’un grand frigo où tous les aliments se côtoieront dans l’amour universel.

►Madeleine Pilote-Côté est diplômée de l’École nationale de l’humour. Elle a remporté notre compétition « Les novices », visant à faire connaître à nos lecteurs de nouveaux chroniqueurs d’opinions.