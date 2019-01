MORIN, Bella Sanschagrin



Au Centre d'hébergement de Cap- St-Ignace, le 20 janvier 2019, à l'âge de 80 ans, est décédée madame Bella Sanschagrin, épouse de feu monsieur Patrick Morin. Elle était la fille de feu monsieur Ernest Sanschagrin et de feu dame Bella Deschamps. Elle demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à laà compter de 13h.Les cendres seront déposées au Mausolée de Montmagny. Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Line (Richard Moreau), Denis (Chantal Giasson); ses petits-enfants: Marie-Isabelle F. Morin, Sébastien Morin (Jessica Bouchard); ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs de la famille Morin, ainsi que ses neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement de Cap-St-Ignace pour les bons soins prodigués, ainsi qu'à toutes les personnes qui ont pris le temps de rendre visite à notre mère. La direction a été confiée à la