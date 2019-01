Anniversaire de la tuerie de la mosquée: Trudeau invite au recueillement

À l'occasion du triste deuxième anniversaire de la fusillade au Centre culture islamique de Québec, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a réitéré sa sympathie envers les survivants et les proches des victimes du tireur qui a fait six morts et 19 blessés grave, le 29 janvier 2017.

«En ce sombre anniversaire, je me joins aux Canadiens à travers le pays pour pleurer la perte des victimes et rendre hommage à leur mémoire. Nos pensées les accompagnent, ainsi que leurs familles, leurs proches et tous ceux dont la vie a été bouleversée par cette tragédie», a-t-il indiqué par voie de communiqué.

Il a également rappelé le courage de plusieurs intervenants qui ont sauvé des vies, parfois au péril de la leur, le soir de la tragédie.

«Nous reconnaissons également les héros et les premiers intervenants qui ont sauvé des vies ce soir-là. Face à ce geste de haine, ils ont fait preuve de courage. Au cours des jours et des semaines qui ont suivi, la ville de Québec et les communautés à travers le pays ont fait de même. Les Canadiens se sont rassemblés pour appuyer les communautés musulmanes canadiennes, en faisant preuve de solidarité et en choisissant l’espoir», a-t-il ajouté.

Le premier ministre a insisté sur le fait que «l’islamophobie, la haine et la discrimination» n’ont pas leur place, que ce soit au Canada et ailleurs. Il a terminé en invitant tous les Canadiens à prendre un moment pour se recueillir en souvenir des victimes.

Commémoration ce soir

Deux ans jour pour jour après qu’Alexandre Bissonnette a fait irruption à la grande mosquée pour y prendre la vie de six innocentes victimes, l’ambiance sera au recueillement ce soir à Québec.

La population en entier est conviée à un grand rassemblement en souvenir d’Azzedine Soufiane, Khaled Belkacemi, Aboubaker Thabti, Abdelkrim Hassane, Mamadou Tanou Barry, Ibrahima Barry, et en soutien à leurs familles.

Organisée par le collectif citoyen «29 janvier, je me souviens», la journée de commémoration culminera par un rassemblement qui réunira les familles des victimes, des membres de la communauté musulmane, des politiciens et le grand public.

Plusieurs personnalités sont attendues sur place, dont le premier ministre du Québec François Legault, la vice-première ministre Geneviève Guilbault et le maire Régis Labeaume. D’autres députés devraient aussi être présents.

Justin Trudeau n'y sera pas, mais il a rencontré les membres de la communauté musulmane la semaine dernière lors de son passage à Québec.