Bombardier Transport finance des passagers

Le président du conseil d’administration de Bombardier offrira « un mois gratuit » aux usagers de train de Londres touchés par les nombreux retards de livraison de voitures ces derniers mois.

« Le coût total [du remboursement] n’est pas encore connu. Il dépendra de la période où la gratuité sera appliquée et du nombre de passagers admissibles », a indiqué au Journal le porte-parole de Bombardier, Simon Letendre.

Printemps, été, automne... ces derniers mois, les promesses de livraison de voitures de métro se sont succédé au même rythme que les saisons à Londres, provoquant la colère là-bas.

Pour calmer la grogne, le patron du géant québécois, Pierre Beaudoin, a accepté la demande du maire de Londres qui exigeait une compensation d’un mois gratuit pour les usagers de la ligne de train pénalisés par ces retards, rapporte le journal City A. M.

À Londres, l’impatience est si grande que la société de transport accuse même Bombardier de tester des logiciels qui ne marchent pas, toujours selon le quotidien gratuit.

Problèmes répétés

Pour Bombardier, les ennuis de Londres s’ajoutent à une liste qui ne cesse de s’allonger.

Après la Suisse, la New York City Transit (NYCT) s’est montrée irritée par les pépins de fiabilité des trains et des retards de livraison la semaine dernière... laissant même entendre qu’il serait plus difficile pour Bombardier de décrocher de nouveaux contrats.

La multinationale doit fournir 300 nouvelles voitures de métro à la NYCT, en vertu d’un contrat de 623 millions $ signé en 2012.

Hier, Bombardier a dit qu’elle reprenait ses livraisons de voitures de métro à New York.

« Certaines sont en cours de test, certaines sont en cours de validation par le client, d’autres sont disponibles pour être mises en service », a mentionné l’entreprise par courriel.

– Avec la collaboration de l’Agence QMI