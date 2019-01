Bulles et whisky et cie

Présenté à guichets fermés lors de ses quatre premières présentations, l’événement du Carnaval de Québec sera de retour les 8 et 9 février, mais cette fois au Hilton Québec. 3200 adeptes pourront prendre part à l’événement, soit 1000 de plus que l’an dernier, et auront l’occasion de déguster plus de 275 produits. Cet impressionnant total représente une augmentation de 25 % par rapport à l’année dernière et constitue un sommet inégalé dans l’industrie des spiritueux au Québec.

Pour lancer le 10e anniversaire

La 6e soirée-bénéfice du Centre de pédiatrie sociale de Lévis (CPS), certifié par la Fondation du Dr Julien, se tiendra le mercredi 17 avril, dès 17 h 30, au Centre de congrès et d’expositions de Lévis sous la présidence d’honneur de Maxime Laviolette (photo), directeur général de Dessercom. Les profits de cette soirée, qui lancera le 10e anniversaire du CPS de Lévis, permettront de pérenniser la mission du centre et d’accompagner encore plus d’enfants. Billets disponibles au www.pediatriesocialelevis.com/soiree-benefice et au 418 603-2775.

Nouvelle présidente

Le club Toastmasters YWCA Québec m’annonce que Marie Gagné assume depuis peu la présidence de son conseil d’administration. Elle remplace Marie-Christine Dumais qui présidait aux destinées du club depuis juillet 2017 et qui demeurera très engagée au sein de l’organisation qui offre aux femmes une formation pratique afin qu’elles communiquent au sein d’un groupe avec confiance et développent leur leadership. Il fait partie de Toastmasters International, un OBNL présent dans 143 pays. Sur la photo, Marie-Christine Dumais, à gauche, présidente sortante du club, en compagnie de la nouvelle présidente, Marie Gagné.

Élément 8 et JMM

Élément 8, octuor de violoncelles qui représente l’Orchestre symphonique de Québec et fait rayonner sa musique un peu partout au Québec, a remis récemment les profits (2603,75 $) de son concert-bénéfice Noël Élément 8, tenu le 22 décembre 2018 à la Cathédrale Holy Trinity de Québec, à Jeunes musiciens du monde. Cette somme permettra à l’organisme (JMM) de poursuivre sa mission de favoriser le développement personnel d’enfants et d’adolescents issus de milieux à risque au moyen d’activités musicales offertes gratuitement. Sur la photo, de gauche à droite : Pierre Girard et Marie Routhier, de JMM ; Jean-Christophe Guelpa et Suzanne Villeneuve, d’Élément 8.

Intronisés

Deux membres à vie du Club de curling Victoria de Québec ont été intronisés au Temple de la Renommée du curling québécois le 17 janvier dernier lors de la présentation des Championnats provinciaux hommes et femmes à Shawinigan. Il s’agit de Monique Nicholls et de Michel St-Onge qui ont tous les deux contribué largement à l’expansion du curling à travers le Québec et le Canada. Félicitations ! Sur les photos, ils sont accompagnés des membres du CA de Curling Québec.

Anniversaires

Pierre-Luc Brillant (photo), acteur (Au secours de Béatrice), musicien et auteur-compositeur-interprète québécois, 41 ans... Lina Verreault, conseillère aux ventes chez Côté Fleury, systèmes d’alarme et serrurerie... Martine Chevrier, chanteuse québécoise, 52 ans... Oprah Winfrey, animatrice et éditrice américaine, 65 ans... Paulin Bordeleau, avec les Nordiques de 1976 à 1979, 66 ans... Pierre Champagne, ex-journaliste de Québec, 74 ans... Michel Dumont, comédien québécois, 77 ans.

Disparus

Le 29 janvier 2017. L’attentat au Centre culturel islamique (mosquée) de Québec fait six victimes (photos)... 2017. Pierre Demers, 102 ans, physicien québécois... 2015. Colleen McCullough, 77 ans, écrivaine australienne... 2014. Jack Stoddard, 87 ans, a joué 10 matchs avec les As de Québec en 1947-48... 2012. Andréanne Lafond, 91 ans, journaliste à Radio-Canada... 2011. Claire Michaud, 64 ans, sœur du chroniqueur automobile Pierre Michaud (RPM)... 2004. Philippe Laframboise, 79 ans, journaliste, historien et écrivain... 1999. Lili Saint-Cyr, 81 ans, une des vedettes de la vie nocturne de Montréal... 1994. Ulrike Maier, 26 ans, skieuse autrichienne, double championne de super-G... 1993. Géant Ferré, 46 ans, lutteur professionnel.