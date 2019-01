Céline Dion affirme être toujours célibataire

Céline Dion est célibataire. La chanteuse, à qui les magazines à potins prêtent une relation avec le styliste et danseur espagnol Pepe Munoz, a clairement abordé le sujet mardi lors d’un entretien avec le journal britannique The Sun.

Pepe Munoz est un proche collaborateur de la star depuis plusieurs mois. Durant la Semaine de la mode de Paris, la semaine dernière, la chanteuse était à son bras lors de pratiquement toutes ses sorties publiques. Le duo était parfois main dans la main.

« Nous sommes des amis, des meilleurs amis, a-t-elle confié en entrevue. Bien sûr qu’on se fait des câlins, qu’on se tient la main et qu’on sort, et les gens voient ça. Mais il est un gentleman. Alors il me donne la main pour sortir. »

Quand on lui demande si elle est célibataire, Céline Dion est claire. « Oui. Et quand je dis oui, je suis célibataire, ça veut dire, laissez-moi tranquille. Merci. »

Elle a également ajouté qu’il vivait actuellement les meilleurs moments de sa vie, et qu’elle profitait de chacun d’eux. « C’est comme si j’avais un second souffle », a admis la chanteuse de 50 ans.