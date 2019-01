Le football est au cœur de la vie de l’analyste Charles-Antoine Sinotte. D’ailleurs, son maillot rouge et blanc de l’équipe McGill est le vêtement qui le représente le mieux ; ses casques et sa casquette viennent en deuxième et troisième position. « Le foot est toute ma vie. J’ai joué à Trois-Rivières, puis à McGill et je suis passé chez les professionnels en Europe. Ensuite, j’ai coaché et cela m’a mené à l’analyse des matchs. Tout s’est fait de fil en aiguille », relate-t-il.

Il a d’ailleurs été surpris de conjuguer le style décontracté et plus formel pour ses nouveaux mandats. « J’ai toujours eu un look assez casual, mais pour parler de sport à la télévision, j’ai toujours cru qu’une tenue professionnelle s’imposait. Par contre, lorsque la production des Partants m’a approché, ils m’ont mentionné qu’ils voulaient des vêtements relaxes, sans prétention. Et ça marche, car Jean-Philippe Bertrand et moi sommes deux gars qui aimons le sport et qui donnons notre opinion. Je garde la chemise et la cravate pour l’étiquette plus sérieuse », dit Charles-Antoine.

Dans sa garde-robe, on retrouve plusieurs marques d’ici, car il dit faire une symbiose entre son style et l’ambiance de Montréal. Son magasin préféré ? « Frank and Oak. La boutique est cool et on y vit une expérience », lance-t-il. Hoodies, jeans, quelques vestes et des chandails à encolure ronde, bienvenue dans l’univers de Charles-Antoine Sinotte.

À l’agenda de Charles-Antoine

Il coanime avec Jean-Philippe Bertrand la nouvelle émission matinale de sports Les Partants à TVA Sports.

Il fait l’analyse du football NFL, CFL et universitaire à TVA Sports.

Il est chroniqueur sportif à Salut Bonjour Week-end à TVA.

Photo Martin Alarie

T-shirt FRANK AND OAK

Chandail à capuchon FRANK AND OAK

Montre MVMT

Jean FRANK AND OAK

Baskets NEW BALANCE

« Ça pourrait être un look pour animer l’émission Les Partants. Malgré un agencement simple, je punche avec les baskets de couleur », décrit Charles-Antoine.

Photo Martin Alarie

Jean FRANK AND OAK

« Ce sont des reliques de mes années de footballeur. Je les garde en souvenir. [Ce maillot] représente ma passion pour le sport, et particulièrement le foot. Je dois préciser que mon maillot sans mon équipement de protection en dessous a peu d’impact », plaisante l’animateur.

Photo Martin Alarie

Tuque et parka AUDVIK

« Ma blonde, Sophie Boyer, est derrière la marque Audvik. C’est donc normal que je porte ses manteaux ! Blague à part, ils sont beaux, chauds et performants, en plus d’avoir du style. Ce modèle est un échantillon que j’aime particulièrement », précise-t-il.

Photo Martin Alarie

Veste, chemise et cravate SURMESUR

Jean FRANK AND OAK

Chaussures ROCKPORT

« Je ne suis pas très accessoire. Je fais attention de ne pas avoir l’air d’un sapin de Noël. La pince à cravate n’est pas pour le style, mais pour la fonction. J’aime particulièrement cette veste, car elle a été faite sur mesure et je sais qu’elle me va bien », explique Charles-Antoine.

Photo Martin Alarie

Veste, pull et pantalon FRANK AND OAK

Chaussures NEW BALANCE

« Je ne suis pas très flashy. Mon style est plutôt sobre comme le prouve cet agencement. Je suis fan des chandails à encolure ronde, pas de v-neck pour moi », lance-t-il.

Photo Martin Alarie

Gants, doudoune, short et baskets NEW BALANCE

Legging UNDER ARMOUR

« Je fais du jog­ging toute l’année (photo prise en novembre). J’ai l’habitude de super­poser les pièces, par exemple un short sur un legging. Même quand je fais du sport, je reste sobre. Ma palette se compose surtout de noir, de gris et de blanc », décrit le sportif.

4 questions mode à Charles-Antoine

Quelle est votre approche de la mode ?

En général, je suis assez décontracté à moins que je porte une veste et un jean. Plusieurs de mes vêtements proviennent de marques d’ici. C’est important d’encourager les compagnies locales, mais en plus, je trouve qu’ils proposent des pièces qui me représentent et qui sont dans la vibe de la métropole. Mon style fit avec la ville !

Comment décririez-vous votre style ?

Ce sont surtout mes activités qui dictent mon style et mes choix vestimentaires. Par exemple, ma tenue dans Les Partants est plus décontractée, alors que lorsque j’analyse un match de football, une veste et une cravate s’imposent. Le contexte est plus sérieux et ce style convient mieux à l’approche analytique. Des créneaux différents nécessitent des looks différents ! Outre cela, mon style est assez passe-partout, mais la touche athlétique est toujours très présente.

Vous mentionnez vos complets faits sur mesure, parlez-moi un peu de cette expérience ?

J’ai vécu l’expérience chez Surmesur­­­. J’ai aimé créer mon complet, mais je dois dire que j’ai trouvé ça tough. Il y a tellement de choix de tissus et d’options que des fois, j’étais perdu. Heureusement que les conseillers étaient là et qu’ils m’ont bien guidé. Désormais, je comprends mieux le vêtement, la construction et les différentes possibilités de personnalisation. J’ai aussi appris à me connaître à travers le processus. Par contre, pour mes vêtements plus décontractés, je vais en boutique !

Et vous aimez magasiner ?

Non. C’était intéressant de créer mes vestes, mais le magasinage ne figure pas sur ma liste d’activités que j’aime. C’est d’ailleurs pour cela que Frank and Oak est l’une de mes destinations préférées. Pour vivre une expérience, tu vas en boutique (160, rue Saint-Viateur), on y retrouve un café et un barbier. Mais une fois que tu as déterminé tes tailles, tu peux magasiner en ligne. Et ça, j’aime ça !

Ses bonnes adresses

► New Balance

newbalance.ca

► Frank and Oak

frankandoak.com

► Surmesur

surmesur.com

► Accessoires MVMT

mvmtwatches.com