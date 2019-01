Délit de fuite ayant causé des lésions corporelles: une jeune conductrice échoue à obtenir un verdict d’acquittement à mi-procès

Une jeune conductrice de 19 ans de Québec accusée de délit de fuite ayant causé des lésions corporelles a tenté, sans succès, d’être acquittée à mi-procès.

L’avocat de Josianne Lebrun, Me Maxime Roy, avait déposé une requête en non-lieu après que la Couronne a présenté sa preuve au procès, en octobre.

La défense avait plaidé que la poursuite n’avait pas «un commencement de preuve» relativement à trois éléments essentiels, soit la connaissance par l’accusée de l’accident ainsi que des lésions corporelles causées à Jean-François Gendron, ainsi que relativement à l’intention spécifique d’échapper à toute responsabilité civile ou criminelle.

Nid-de-poule

Dans la nuit du 22 juillet 2017, M. Gendron et un ami marchaient sur le trottoir en bordure du chemin Saint-Louis, à Québec, quand il a été happé par la Suzuki Grand Vitara conduite par Lebrun. Le jeune homme de 25 ans originaire de Cacouna avait été projeté dans les airs. Il a subi un traumatisme crânien.

Dans une déclaration aux policiers, Lebrun a indiqué avoir vérifié les alentours, après avoir heurté «un nid-de-poule ou un bord de trottoir».

Selon le juge Sébastien Proulx, à la lumière de la preuve présentée par la Couronne, «il est raisonnable d’inférer que le juge des faits pourrait raisonnablement parvenir à un verdict de culpabilité».

Il a ainsi rejeté la requête en non-lieu qui aurait mené à un acquittement, mardi, et a ordonné la continuation du procès, le 1er mai.

Aveuglement volontaire?

Le juge Proulx a soulevé, pour appuyer sa décision, que certains éléments de preuve pouvaient être considérés sous l’angle de la théorie de l’aveuglement volontaire dont a fait mention la Couronne.

Il a cité le «gros boom» décrit par l’ami de Gendron, la hauteur de l’impact sur ce dernier et l’ampleur des dommages (notamment, un «couvercle» d’un miroir a été retrouvé sur les lieux et un rétroviseur pendait sur le bord de la portière), la force de l’impact, la perte d’un soulier et les vêtements déchirés de la victime ainsi que le changement d’itinéraire de Lebrun.

Le 1er mai, ce sera au tour de la défense de présenter sa preuve.