Deux frères au sommet

ATLANTA | Si toutes les routes peuvent mener au Super Bowl, certaines sont assurément plus sinueuses et pénibles que d’autres, même pour deux frères se battant pour le même objectif. La famille McCourty peut en témoigner.

« Il est une personne incroyable et il a été élu comme l’un des capitaines dès sa deuxième année. Il est un grand leader et un bel exemple pour nos jeunes. » – Bill Belichick, entraîneur-chef des Patriots, sur Devin McCourty

Le maraudeur Devin McCourty termine sa neuvième saison avec les Patriots et s’apprête à prendre part pour une cinquième fois au Super Bowl. Il s’agira de son 22e match en séries. Bref, en quelque sorte, le succès est devenu une heureuse routine.

Son frère jumeau Jason a commencé sa carrière dans la NFL comme demi de coin un an plus tôt, en 2009, avec les Titans du Tennessee.

Extatique à l’idée de rejoindre son frère et de goûter enfin au succès collectif, il a toutefois dû gagner une place qui ne lui a manifestement pas été garantie.

« Rien ne m’a été donné, mais vraiment, se retrouver ici après neuf années comme celles-là, ça ne s’invente pas ! D’aucune manière je n’aurais pu penser après une saison de 0-16 que je me retrouverais soudainement au Super Bowl avec mon frère. Tu n’oses pas imaginer des scénarios comme celui-là, même en rêve », racontait hier celui qui a réussi 70 plaqués et une interception en plus de défendre 10 passes cette saison.