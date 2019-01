Dissension au PLQ: il n’y a pas de lettre qui circule, assure Pierre Arcand

Le chef intérimaire du Parti libéral du Québec (PLQ) Pierre Arcand assure qu’aucune lettre pour s’excuser auprès de la population pour la rigueur budgétaire ne circule dans les rangs libéraux.

«Il n’y a pas de lettre qui circule. J’ai fait le tour, dans le cabinet et un peu partout, et il n’y a pas de lettre qui circule, a-t-il soutenu en entrevue à l’émission Le Retour de Mario Dumont. De ce que je comprends, c’est qu’il y a peut-être eu un message électronique qui a été envoyé un moment donné dans lequel certains faisaient part de ça.»

ÉCOUTEZ l'entrevue de Pierre Arcand à Le Retour de Mario Dumont:

«Je peux vous dire que ce n’est pas un courant qui m’apparait très fort à l’intérieur de notre formation politique», a-t-il insisté en direct sur QUB radio.

Mardi matin, Le Journal révélait que certains députés libéraux souhaitaient que leur parti s’excuse auprès des Québécois pour la rigueur budgétaire imposée par le gouvernement de Philippe Couillard.

«Force est donc de constater que nous avons raté notre cible en voulant aller trop loin, trop rapidement pour revenir à l’équilibre budgétaire, peut-on lire dans une lettre consultée par notre Bureau d’enquête. Il est temps de reconnaître que nous aurions dû mieux protéger notre filet social dans notre quête vers des finances publiques plus saines et plus durables. Et pour cela, je me dois de leur présenter nos excuses.»

Pour M. Arcand, son parti n’a pas à s’excuser d'avoir laissé un surplus budgétaire de 4 milliards $. «Je ne devrais pas vraiment avoir de grands regrets là-dessus.»

Si les libéraux ont pu faire quelques erreurs pendant leurs années au pouvoir, le PLQ «n’ira pas non plus dans l’autoflagellation».

Pierre Arcand a finalement reconnu que sa formation politique allait devoir se reconnecter avec les régions du Québec. «Il faudra avoir un plan très clair pour se reconnecter avec les régions», a-t-il affirmé.