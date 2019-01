ÉMOND, Gilles



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 25 janvier 2019, à l'âge de 76 ans, est décédé monsieur Gilles Émond, fils de feu Alphonse Émond et de feu Yvonne Fréchette. Il demeurait à Saint-Henri de Lévis. Il était le frère de feu Rosaire (feu Pierrette Gourde), feu Liliane (feu Louis-Georges Tremblay), feu Lydia (feu Aurèle Lemieux), feu Candide (feu Joseph Blouin, feu Harold Héthrington), feu Lorenzo (feu Denise Couture), feu Léo, Jeanne-d'Arc (feu Maurice Duchesneau), Gisèle (feu Gérald Deschamps, Rénald Roy), Gaston et de Micheline (Robert Leblond). Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Paroisse Saint-Benoît-de-Bellechasse, dédié à l'église Saint-Henri de Lévis, https://www.sbdb.ca/faire-un-don/La famille vous accueillera à la résidencele jeudi 31 janvier de 19h à 21h et le vendredi 1er février à compter de 13h.L'inhumation aura lieu ultérieurement au Cimetière Saint-Henri de Lévis.