«Faire le beau»: P-A Méthot reste fidèle à lui-même

Le populaire P-A Méthot continue de traîner sa bonhomie sur les routes du Québec. Après cinq ans de représentations de Plus gros que nature, son premier spectacle, dont plus de 300 000 billets ont été vendus, le dynamique personnage rapplique avec un deuxième effort, Faire le beau, qui s’inscrit dans la parfaite continuité de ce qu’on connaît de lui.

Est-ce son fort accent gaspésien, ses anecdotes et observations balancées dans la plus pure simplicité – fréquemment saupoudrées de sacres et autres familiarités –, son côté rustre assumé, son refus de se prendre au sérieux ou l’authenticité qui sous-tend ses propos ?