François Legault marche sur des œufs

On apprend dans La Presse d’hier que le ministère de l’Éducation a demandé à des commissions scolaires, celles de Montréal, Laval et la pointe de l’Île, de lui fournir une liste du nombre d’enseignants et de cadres qui portent un signe religieux. Précisons clairement que le projet de loi vise avant tout sinon exclusivement des femmes voilées. Car rares sont les turbans, les grandes croix et les kippas, on en convient.