Grève générale illimitée à la TÉLUQ

Après 17 mois de négociations, les tuteurs de l’Université TÉLUQ ont déclenché une grève générale illimitée.

Près de 20 000 étudiants se retrouvent dans l’impossibilité de terminer leur trimestre, selon le Syndicat des tuteurs et tutrices de la Télé-université. Cet établissement de l’Université du Québec offre uniquement de la formation à distance.

Toujours selon les syndiqués, l’Université a déposé vendredi de nouvelles exigences tout en retirant des propositions qu’elle avait pourtant annoncées, ce qui laisserait planer le doute sur la mise à pied des tuteurs.

«C'est odieux de mettre ainsi au rancard des enseignantes et des enseignants hautement qualifiés, qui travaillent depuis des décennies dans cette institution. Nos membres sont déterminés à aller jusqu'au bout pour obtenir l'estime qu'ils méritent et préserver leur emploi, et aussi pour défendre le modèle d'encadrement de qualité que la direction semble s'acharner à vouloir détruire par tous les moyens possibles», précise Nancy Turgeon, présidente du Syndicat des tuteurs et tutrices de la Télé-université.

Sur le site de la TÉLUQ, on peut lire que l’établissement «prend les moyens appropriés pour minimiser les impacts sur le cheminement de ses étudiants». Les services de la TÉLUQ sont offerts comme à l’habitude, précise-t-on.

Plus de détails à venir...