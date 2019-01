Infirmières en colère

Un taux d’occupation frôlant les 150 %, des heures supplémentaires non rémunérées et une situation connue depuis juillet qui ne s’améliore pas auront eu raison de la patience d’une vingtaine d’infirmières de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont.

À la même date, il y a un an, Émilie Ricard, infirmière de la région de l’Estrie, dénonçait ses conditions de travail et la réforme Barrette. Un an plus tard, avec un nouveau gouvernement en place, il semble que la situation peine à s’améliorer.