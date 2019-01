Jeux paralympiques: Benoît Huot prend sa retraite

Le multiple médaillé aux Jeux paralympiques Benoît Huot a annoncé qu’il prenait sa retraite, mardi.

«Le temps est venu d'accrocher mon speedo, a-t-il dit dans un communiqué. Ce fût le plus grand honneur de représenter notre pays et je suis fier d'avoir accompli tous mes rêves sportifs. Le sport est la plus belle école de vie et j'ai eu le privilège d'en être un étudiant lors des 25 dernières années.»

Né avec une malformation à la jambe droite, communément appelée le pied bot, Huot faisait partie de l’équipe nationale de para-natation depuis 1998. En carrière, il a remporté 20 médailles au cours de cinq Jeux paralympiques.

Il a aussi décroché 32 médailles en six Championnats du monde en plus d’abaisser plus de 60 records du monde dans sa catégorie.

«La vérité est que Benoit a transcendé le sport et qu’il laisse un héritage d’esprit sportif, de courage et de dignité. Il est et sera toujours un ambassadeur pour la natation, le mouvement paralympique et une inspiration pour tous ceux qui pensent qu’ils ne peuvent pas y arriver», a affirmé Ahmed El-Awadi, directeur général de Natation Canada.

