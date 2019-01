La Caisse risque de perdre gros avec les déboires de SNC-Lavalin

Les nouvelles difficultés que connaît SNC-Lavalin pourraient coûter cher à son plus important actionnaire, la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ).

L’action de la firme d’ingénierie québécoise a dégringolé de près de 28 % hier pour clôturer à 35,01 $, à la Bourse de Toronto. C’est une chute encore plus prononcée que lorsque le vaste scandale du Centre universitaire de santé McGill (CUSM) a émergé pour la première fois, en février 2012.

Cette nouvelle chute risque de faire perdre gros à la Caisse. Selon les calculs du Journal, la valeur des 17,7 millions d’actions que l’institution a acquises depuis mars 2015 a plongé d’au moins 227 millions $ par rapport à leur prix d’achat.

« Nous avons une relation de longue date à titre d’investisseurs avec SNC-Lavalin. Les soubresauts ponctuels dans le marché ne changent pas notre opinion sur SNC et sur ses perspectives de performance solide à long terme », a assuré hier un porte-parole de la Caisse, Maxime Chagnon.

Radiation de 1,2 milliard $

Hier, SNC-Lavalin a secoué les investisseurs en révélant une série de mauvaises nouvelles : des pertes importantes découlant d’un contrat minier, une décision d’arbitrage défavorable concernant un projet en Australie ainsi qu’une radiation de 1,2 milliard $ de sa division pétrole et gaz.

Parmi les raisons que l’entreprise a invoquées pour l’inscription de cette dépréciation comptable, on compte l’« aggravation » des relations entre le Canada et l’Arabie saoudite. SNC tire 11 % de ses revenus du royaume du Moyen-Orient et plus de 15 % de ses salariés y travaillent.

En novembre, le PDG de SNC-Lavalin, Neil Bruce, avait soutenu que les tensions diplomatiques n’avaient eu jusque-là « aucun impact » sur les affaires en Arabie saoudite. Mais hier, au cours d’une téléconférence, M. Bruce a estimé que la décision récente du gouvernement Trudeau d’accorder l’asile à la jeune Saoudienne Rahaf Mohammed al-Qunun n’avait « pas aidé » la relation entre les deux pays.

Sortir de l’Arabie saoudite ?

En réponse à la question d’un analyste financier, le dirigeant n’a pas exclu une vente des activités saoudiennes.

« Nous allons regarder cela », a-t-il dit.

Il est intéressant de noter que la Caisse a donné un coup de main à SNC pour accroître sa présence en Arabie saoudite. En 2017, l’institution a acheté pour plus de 400 millions $ d’actions afin d’aider l’entreprise à acquérir la firme britannique Atkins, dont 16 % des revenus provenaient du royaume.

La CDPQ a investi 400 millions de dollars de plus dans SNC-Lavalin l’an dernier, dont 200 millions de dollars en novembre, alors que des rumeurs couraient sur une prise de contrôle étrangère de l’entreprise.

En octobre, Ottawa avait refusé de mettre de côté les accusations de fraude et de corruption déposées en 2015 contre SNC pour des agissements en Libye.

Participation de la Caisse dans SNC-Lavalin