La collection rose de Razer nous fait capoter

En 2017, Razer dévoilait quelques accessoires chouettes pour une collection «razer quartz», dont un clavier, un casque d’écoute et une souris. La compagnie récidive, cette fois-ci en proposant encore plus d’items gaming roses, et on adore.

La collection razer quartz de Razer propose maintenant une manette PS4, un micro, un étui à téléphone et un laptop Razer Blade Stealth édition limitée — en rose, évidemment!

«Lorsque nous avons lancé pour la première une sélection de nos accessoires les plus vendus en Razer Quartz, nous avons reçu des commentaires incroyables de la part de notre communauté. Nous avons maintenant élargi la famille Quartz pour inclure encore plus de notre matériel le plus performant», peut-on lire sur le site web de Razer.

Le laptop Quartz, en édition limitée, est vendu exclusivement sur Razer à 1849,99$. Ce n’est pas donné pour un laptop de 13 pouces, mais ça demeure un bon ordi pour être productif.

Le casque d’écoute reprend le modèle de base du Kraken et est vendu pour 139,99$, également en exclusivité sur Razer.

Razer en a profité pour changer les couleurs de son compte Twitter pour souligner la nouvelle.

Ne soyez pas surpris si l’on porte le casque lors de nos prochaines diffusions sur Twitch, on dit rarement «non» à du rose!