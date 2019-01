Labeaume «inquiet» pour le financement du tramway

OTTAWA | Inquiet avec les élections qui s’en viennent et la multitude de projets qui poussent à Montréal, le maire de Québec demande qu’Ottawa s’engage formellement avant l’été à financer son réseau de tramway.

« Les signaux sont bons, mais j’ai hâte que ça se règle, parce qu’il y a les élections qui s’en viennent. Je suis un petit peu inquiet », a exprimé hier le maire de Québec, Régis Labeaume, qui assistait à une rencontre du caucus des maires des grandes villes de la Fédération canadienne des municipalités (FCM).

Le premier ministre, Justin Trudeau, et divers ministres-clés se sont succédé pour entendre les priorités des maires, et M. Labeaume a eu le temps de constater que les projets de transport structurant ont la cote partout au pays.

« Le pays prend un virage et c’est un virage qui va coûter cher et où on a avantage, nous autres, à nous occuper de nos affaires parce qu’il y a du trafic. »

Juste à Montréal, dit-il, huit projets sont sur la table. « Mon inquiétude, c’est qu’il faut que ça se règle, là. Parce que quand tu vois que Montréal en a huit, on commence à avoir un problème. »

Photo Stéphanie Martin

Avant l’été

Il faut qu’avant l’été, Ottawa signe formellement une entente pour octroyer les fonds pour le financement du réseau structurant de 3,3 milliards $, martèle-t-il.

Le prochain congrès de la FCM se tiendra d’ailleurs à Québec fin mai. « Une réunion stratégique » avec la tenue d’élections à l’automne, note M. Labeaume, qui espère que le financement du tramway sera bien ficelé d’ici là. « Plus tôt que ça, ça ferait mon affaire. »

Les maires canadiens souhaitent par ailleurs que le gouvernement fédéral s’engage à consentir 3,4 milliards $ par an pour le transport collectif entre 2028 et 2038, dans l’objectif de pérenniser des sommes qui seront nécessaires pour le développement de plusieurs projets.

Les villes espèrent même que le prolongement et la bonification du programme soient enchâssés dans le prochain budget.

Le ministre de l’Infrastructure, François-Philippe Champagne, n’a pas voulu s’avancer dans ce sens.

S’il se dit « à l’écoute » des demandes des maires, il a précisé que sa priorité actuellement est de mettre en branle les projets qui sont déjà « sur la table », citant notamment le réseau structurant de Québec, la ligne bleue à Montréal et le projet de Gatineau. « Concentrons-nous sur la livraison de ces projets. »

BAPE

Par ailleurs, le maire de Québec continue d’exiger que le processus du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) ne soit pas plus long pour le tramway que celui qui s’est tenu pour le Réseau électrique métropolitain de Montréal.

« Je ne vois pas pourquoi ça serait plus long pour nous. »