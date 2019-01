L’accusé vante les qualités de la victime

DRUMMONDVILLE | Un accusé a parlé du sexagénaire qu’il aurait tué et démembré comme d’un « crisse de bon voisin » qui était devenu son ami et confident.

Félix Pagé a encensé Roland Baker durant son témoignage, mardi, à son procès pour meurtre au deuxième degré et d’outrage à un cadavre.

« On a mis ça au clair. Roland ne m’a jamais manqué de respect », a-t-il insisté.

Comme M. Baker était occupé, il aurait remis ses clés de voiture et de maison à son voisin pour qu’il puisse faire le transport et l’estimation des travaux.

Au milieu de la nuit, Pagé a retourné la voiture chez M. Baker et a vu que les lumières et la télévision étaient allumées et que les rideaux étaient ouverts.