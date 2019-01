Le Devoir ergote sur la Chine

Où est le crime de la Chine?

Comme d’habitude, les États-Unis, en bons impérialistes qu’ils sont, ont toujours voulu diriger le monde et ordonnent que tous les pays se soumettent à leurs diktats, ce qu’a toujours fait le Canada sauf du temps de Pierre-Elliot Trudeau qui lui tenait à ce que notre pays soit vraiment souverain et indépendant, ce qui ne plaisait guère aux States. Alors, quand l’oncle Sam vote une loi, elle doit avoir, selon eux, une portée internationale. Quand ils boycottent et lèvent un embargo contre un pays, tous doivent s’y soumettre comme dans le cas des embargos appliqués de façon unilatérale (même s’ils sont les seuls au monde) contre Cuba, l’Iran et d’autres. C’est ce qu’ils appellent éhontément le respect de la primauté du droit. Personne ne doit questionner le bien-fondé de leur législation, comme le fait si bien son valet qu’est le Canada.

La Chine n’a commis aucun délit, aucun crime en faisant affaire avec l’Iran, malgré l’embargo américain, par le biais d’une filiale de la transnationale Huawei qui, à bien des égards, devance maintenant les firmes américaines en termes technologiques et de parts de marché, ce qui irrite les États-Unis et effrite son hégémonie. Notons que dans les cas de Cuba et de l’Iran, seuls les USA ont levé un embargo contre ces pays et c’est bien leur droit. Mais de là à interdire aux autres pays de continuer à faire affaire avec l’Iran, sous peine de prison et d’amendes de plusieurs milliards de dollars, il y a bien une limite à endosser l’autoritarisme d’un pays qui veut diriger le monde à sa guise et à respecter ses « lois » ridicules. Alors le crime postulé de la firme chinoise Huawei est d’avoir supposé continuer à transiger avec l’Iran par le biais d’une de ses filiales. Dites-moi donc où est le crime par Huawei?

C’est fort. Comme si le Canada était un petit caniche, les États-Unis font arrêter au Canada une dirigeante de cette entreprise chinoise sous le prétexte qu’elle a enfreint la « loi » américaine au nom de ce que la sulfureuse ministre des Affaires étrangères, Chrystia Freeland (celle qui aime bien se faire obéissante en tout temps face à l’empire américain, mais qui fait son pitbull, pour plaire à nos voisins du sud, face à la Russie, le Venezuela, l’Iran, etc.) appelle faussement le respect de la primauté du droit et l’indépendance de la justice. Une vraie « joke ». Indépendance de la justice et primauté du droit, mon œil. « Pas question de tourner les coins ronds dans l’affaire Meng (dirigeante de Huawei) dit Freeland » (Le Devoir, 18 décembre 2018). Décoder, ça veut dire qu’elle attend les instructions des Américains afin de savoir quoi faire : « La dirigeante de la firme Huawei accusée (par qui au juste) de fraude (c’est vraiment du n’importe quoi, un vrai vaudeville). Meng Wanzhou a été arrêtée à Vancouver à la demande de la justice américaine » (Le Journal de Montréal, 8 décembre 2018). Primauté de l’injustice et de la dépendance du Canada face à...

La Chine fait peur aux States

Bien effrayant tout ce que les États-Unis peuvent déblatérer faussement sur la Chine, la Russie, l’Iran, le Venzuela, etc., et le Canada obéissant endosse tout ça et en rajoute afin de plaire. Pour ne pas avoir de problème avec l’Oncle Sam, la Chine devrait se soumettre et acheter ses armes des États-Unis et non de la Russie, car il y aura des conséquences : « Armes russes : Washington sanctionne la Chine » (Le Devoir, 21 septembre 2018). Sanctionner la Chine pour avoir osé acheter des armes de la Russie. C’est ça la démocratie et le respect de la liberté à la sauce américaine. Le « droit », c’est eux. Ah oui, bien évidemment la Chine poursuit continuellement ses « attaques » contre les USA : « Donald Trump accuse Pékin de vouloir influencer les élections » (Le Journal de Montréal, 19 septembre 2018). Jamais au grand jamais les États-Unis ne se sont impliqués dans le processus électoral ailleurs dans le monde et jamais ils n’ont financé des groupes paramilitaires pour renverser des gouvernements élus démocratiquement ou encore envahir carrément des pays militairement. À les écouter parler, plein de pays veulent influencer leurs élections. Pauvres petits! « Les États-Unis infiltrent les ordinateurs de la Chine, dit Edward Snowden » (La Presse, 13 juin 2013). Snowden doit mentir... Jamais les States ne feraient une chose aussi abominable et même que jamais ça ne leur effleurerait l’esprit de commettre un tel crime, eux qui sont l’alpha et l’oméga en termes de respect de la liberté et de la démocratie (comme en Arabie Saoudite, aux Émirats arabes et au Koweït) ailleurs.

Le Devoir et Manon en mission contre la Chine

Pouvez-vous me dire quelle mouche a piqué l’éditorialiste Manon Cornellier du très sérieux journal Le Devoir pour avoir rédigé quatre textes très négatifs sur la Chine qui est, selon elle, un pays autoritaire, impérialiste, dangereux, menaçant, etc. En somme, la Chine n’a que des défauts et les bons États-Unis sont dans leur droit. Eux, ce sont nos amis qui n’ont jamais été autoritaires envers nous et qui ne nous ont jamais menacés. Tout le contraire de la Chine. Il faudrait que madame Cornellier se calme et fasse preuve d’un peu plus d’objectivité, de sérieux et de rigueur. Ses textes relèvent plus de la propagande anti-chinoise que d’un travail journalistique sérieux. Tiens, observons le titre « neutre » de ses quatre derniers éditoriaux consacrés exclusivement à la Chine.

- « Canada-Chine. Le choc des principes » (Le Devoir, 17 décembre 2018). La Chine et ses principes douteux contre les principes moraux respectueux du droit des États-Unis et du Canada.

- « Canada-Chine. Le vrai visage de Pékin » (Le Devoir, 18 janvier 2019). Un visage pas tellement beau, je dirais même laid.

- « Le Canada et le 5G de Huawei. Prudence » (Le Devoir, 24 janvier 2019). Prudence dans le sens fermons la porte au pays du communiste chinois Huawei. On est bien mieux avec Facebook, Google, Youtube, Apple et compagnie, toutes de bonnes compagnies américaines qui jamais ne font d’écoute, jamais n’espionnent leurs utilisateurs et sont intégralement indépendantes du gouvernement américain, du FBI, de la CIA, de la NSA (National Security Agency). On peut leur faire confiance en tout temps. « À l’ordre, M. McCallum » (Le Devoir, 25 janvier 2019). À l’ordre pour avoir dénoncé une injustice et dit la vérité. Mieux vaut pratiquer la diplomatie, l’hypocrisie et la soumission.

Tiens, une comique du directeur du Devoir, Brian Myles, qui a voulu ajouter son grain de sel : « Huawei. Bien choisir ses alliés » (Le Devoir, 10 décembre 2018). Question d’examen de 100 points pour lequel vous avez droit à votre calculatrice : qui, selon Brian, sont nos alliés et qui sont nos ennemis? D’ailleurs, Le Devoir avait publié, sous la plume de son véritable chroniqueur Éric Desrosiers, un très long texte de 24 novembre 2018 intitulé : « Le Canada devra choisir ses amis économiques ». Attendez, je pense avoir la réponse. Conseil d’ami, oui un ami, au Devoir : qu’ils arrêtent d’en beurrer aussi épais sur la Chine, le Venezuela, etc. Tiens, pourquoi ne s’intéressent-ils pas au Guatemala, au Honduras, au Salvador, à la Colombie, au Koweït, à l’Ukraine, etc.? J’oubliais. Ça doit être des amis puisque ce sont des pays proches et même affranchis aux States.

Les amis, eux, ont le droit

Les États-Unis et leurs entreprises sont tout le contraire de la Chine et de Huawei. Vous voulez des preuves, alors lisez le titre de ces quelques articles de journaux :

- « Facebook a laissé des géants du web accéder aux données de ses utilisateurs » (Le Journal de Montréal, 19 décembre 2018). Non, ça se peut pas!

- « Google accepte de payer 1.7 million pour avoir espionné les internautes avec des cookies » (Le Devoir, 19 novembre 2013). Ils sont pas « cheaps »!

- « Ottawa espionne à l’étranger pour le compte de la NSA » (La Presse, 11 décembre 2013). Espionner pour les États-Unis, c’est tout à fait légitime et même souhaitable, ce qui n’empêche pas le Canada d’être un pays indépendant.

- « Cambridge Analytica a accédé aux donnes de 87 millions d’utilisateurs de Facebook » Le Devoir, 5 avril 2018). Tant que ce n’est pas Huawei, c’est correct.

- « Des millions d’Américains espionnés par Washington » (Le Devoir, 7 juin 2013)

- « Allemagne. L’espionnage de la NSA allait plus loin que le portable de Merkel » (La Presse, 2 juillet 2015).

- Et enfin : « Les chefs d’État du Brésil et du Mexique espionnés par les États-Unis » (Le Devoir, 3 septembre 2013). Et aussi la France, le Pakistan, la Grande-Bretagne, etc. Tous les pays quoi. Mais l’écoute est faite par les États-Unis, pas par la Chine ou la Russie. Les States qui ne font que surveiller leurs amis afin de s’assurer qu’ils se comportent bien, qu’ils obéissent et qu’ils n’ont pas de mauvaises fréquentations.

Celles et ceux qui croient qu’il y a un grand mur bétonné « full » étanche entre le gouvernement américain, ses agences (CIA, NSA, FBI) et leurs multinationales (Facebook, Apple, Amazon, Youtube, Yahoo, etc.) sont dangereusement naïfs encore plus lorsqu’il s’agit d’élus et de journalistes. Le républicain Mitt Romney l’a bien dit : « Dieu a créé les États-Unis (pas la Chine) pour qu’ils dominent le monde » (La Presse, 8 octobre 2011).