Le DG du PQ tire sa révérence

Le directeur général du Parti québécois, Alain Lupien, quittera ses fonctions à la fin du mois de février.

Le parti en a fait l’annonce par voie de communiqué mardi matin. « Afin de mettre en œuvre les nouvelles orientations qui sont en cours de définition par le conseil exécutif national et considérant les mandats accomplis par Monsieur Lupien, nous avons pris la décision commune de conclure le lien d’emploi entre le Parti Québécois et M. Lupien», affirme la présidente du PQ, Gabrielle Lemieux.

La formation souverainiste a connu sa pire défaite électorale depuis 1970 lors des dernières élections en octobre dernier. Le parti est passé de 28 élus à seulement 10.

Organisateur politique de longue date, Alain Lupien avait dirigé la course à la direction du PQ de Pierre Karl Péladeau, avant d’accéder au poste de directeur général de la formation politique.

«Ça aura été un privilège pour moi de mettre mes compétences et mon expertise au service du Parti Québécois et de la cause de l’indépendance du Québec, affirme Alain Lupien dans le même communiqué. J’arrive maintenant au moment de passer le flambeau et j’entends le faire avec la plus grande collaboration et ouverture possible afin de réussir une transition harmonieuse dans laquelle je serai personnellement impliqué.»

Le PQ précise qu’«aucun autre commentaire ne sera fait sur ce sujet».