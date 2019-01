Le fusil entre les deux jambes

Ce week-end, une féministe de renom a été invitée à RDI pour commenter le dossier du registre des armes à feu.

Pourquoi autant de gens refusent d’enregistrer leurs armes ? lui a demandé l’animatrice.

Réponse de madame la féministe : parce que ce sont des hommes blancs.

APRÈS GILLETTE

Pour cette dame, le dossier est simple.

D’un côté, il y a les femmes qui sont pour un registre des armes à feu, car les femmes sont par essence bonnes, généreuses, douces et compatissantes.

Et de l’autre, il y a les hommes blancs (elle a vraiment tenu à souligner la couleur de leur peau, mais ce n’est pas du racisme, noooon, c’est une donnée objective, vérifiable et scientifiquement prouvée) qui, on le sait tous, éprouvent un énorme plaisir à tirer dans le tas et à tuer des êtres vivants.

Dossier classé, on tourne la page et passe à un autre appel.

Après Gillette, qui a décidé que la meilleure façon de faire du fric à l’ère du politically correct était de traiter tous les hommes d’imbéciles, de goujats et d’agresseurs, voici une chroniqueuse du Devoir qui en remet une couche, histoire de surfer le vent dans le dos.

On devrait organiser une collecte de fonds : donnez cinq dollars et faites la file, quand ça sera votre tour, vous pourrez botter le derrière d’un homme blanc hétérosexuel.

Allez, c’est pour une bonne cause !

Allez-y fort, on veut que ça lui fasse vraiment mal, pour qu’à la fin de la journée, il injurie Dieu de l’avoir fait naître homme et blanc par-dessus le marché !

ET LES AUTOCHTONES ?

Il n’y a donc pas de chasseuses, au Québec ?

Il semble que non.

Seuls les hommes tripent sur les armes à feu. J’imagine que c’est une question d’hormones, ou de génétique.

Les gars ont ça en eux.

Et aucun membre des Premières Nations ne chasse ?

Il n’y a que les Blancs qui tirent sur des orignaux et de pauvres perdrix pour assouvir leur soif de sang et de domination ?

Ben coudonc. C’est bien pour dire.

Pourtant, j’aurais juré avoir lu, il y a quelques jours, dans le journal que vous tenez entre vos mains, que les autochtones du Québec sont contre le registre des armes à feu, car il ne tient pas compte de « leur réalité » et de « leur culture ».

J’imagine que j’ai dû inventer ça. Ou je l’ai rêvé.

Les autochtones sont beaucoup trop gentils pour refuser d’enregistrer leurs armes, voyons...

Il n’y a que les hommes blancs (la chroniqueuse aurait pu ajouter : « hétérosexuels », tant qu’à faire) qui manquent autant de savoir-vivre.

ET LES TRANS ?

Question quiz : si un homme devient, grâce aux miracles de la chirurgie moderne, une femme, devient-il soudainement bon ?

J’imagine que ça dépend de l’ampleur de la chirurgie.

S’il garde ses bijoux de famille, il n’aura de femme que le titre, pas toutes les qualités qui viennent avec.

Mais... ce n’est pas transphobe de penser ça ?

Je ne sais pas... Faudrait poser la question à madame la féministe.

Que voulez-vous, moi, je ne suis qu’un homme blanc, je suis trop con pour répondre à cette question...