Tuerie de la mosquée: le gouvernement Legault ne ferme pas la porte à une journée nationale contre l’islamophobie

GATINEAU | Le gouvernement Legault ne ferme pas la porte à une journée nationale contre l’islamophobie le 29 janvier, jour de commémoration de l’attentat à la grande mosquée de Québec.

«C’est une discussion qu’on peut avoir», a affirmé la ministre de la Sécurité publique Geneviève Guilbault mardi à l’entrée du conseil des ministres, exceptionnellement à Gatineau.

Depuis l’attentat de Québec, de nombreux groupes demandent au fédéral de décréter le 29 janvier «Journée nationale de commémoration et d'action contre l'islamophobie et toute autre forme de discrimination religieuse».

«C’est un appel à l’action. Il est temps d’agir», a affirmé le jour même Thomas Woodley, le président de Canadiens pour la Justice et la Paix au Moyen-Orient (CJPMO). Ces groupes soulignent que les crimes haineux sont en hausse au pays, M. Woodley a affirmé «qu’il est clair qu’il y a un problème d’islamophobie» au Canada.

Au matin, le ministre fédéral du Patrimoine Pablo Rodriguez a souligné que son gouvernement est toujours en réflexion. «On est encore en discussion avec différents groupes», a-t-il dit, précisant qu’il n’y a pas de «consensus» sur la question.

Mme Guilbault a ajouté que «dans un tout autre ordre d’idée», un autre groupe demande une «journée nationale contre les textos au volant». «C’est dans le même esprit de vouloir instituer cette pensée, cette mémoire, ce souvenir, qu’on veut rendre importants une fois pour toutes à l’égard d’un événement tragique», a-t-elle indiqué.

Au lendemain de l’attentat à la mosquée de Québec, François Legault, alors chef de la deuxième opposition, affirmait qu’il n’y avait pas de «courant islamophobe» au Québec.

Jour de deuil

En fin de journée, François Legault et Mme Guilbault seront présents à la commémoration organisée par le collectif citoyen «29 janvier, je me souviens» à Québec.

«Quand ce sont plusieurs des nôtres qui sont touchés par des évènements aussi violents et aussi dramatiques, on a toujours ce même réflexe de vouloir se rassembler et commémorer, de vouloir être disponible pour l’entourage survivant», a souligné Mme Guilbault.