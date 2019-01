«Le monde est à plaindre», chante Rémi Chassé

«Le monde est à plaindre», clame haut et fort le rockeur Rémi Chassé dans sa nouvelle chanson du même titre.

Tirée de son plus récent album Les cris et les fleurs, la pièce rock est illustrée par un vidéoclip chargé d'émotion.

Dans cette composition dont il signe les textes et la musique, l'artiste originaire de Sainte-Marie, en Beauce, soulève le problème de la peur de l'autre.

«C’est une chanson lucide, chargée d’incompréhensions, d’inquiétudes et de désarroi. Ça dénonce la violence et soulève le questionnement sur mon rôle de citoyen conscient et sensible», explique dans un communiqué le finaliste de la deuxième saison du concours La Voix.

Le clip de la chanson Le monde est à plaindre a été réalisé par Akim Gagnon, qui a déjà travaillé aux côtés de Klô Pelgag, de Philippe Brach, d'Émile Bilodeau et des Dead Obies.

Il faudra par contre encore attendre près de deux mois avant de revoir Rémi Chassé sur scène, lui qui a une poignée de dates à son agenda pour le mois de mars. La liste se trouve au remichasse.ca.