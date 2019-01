Le PLQ ne s’excusera pas pour sa rigueur budgétaire

Le Parti libéral du Québec ne fera pas de mea culpa pour les années de rigueur budgétaire. Le chef intérimaire libéral Pierre Arcand a rapidement mis le couvercle sur la marmite.

«Non, il n’y aura pas d’excuses auprès des Québécois, a-t-il affirmé mardi. Il ne faut pas non plus être dans l’autoflagellation, c’est-à-dire que oui, on a fait des erreurs, oui, il y a des dossiers qu’on aurait pu mieux gérer, mais cette discussion a déjà eu lieu par le passé et je ne pense pas qu’on ait besoin d’en ajouter».

Le Journal a révélé mardi qu’une frange de la députation libérale souhaite que le PLQ fasse acte de contrition auprès des Québécois pour les années d’austérité.

Pierre Arcand a forcé la tenue d’un caucus téléphonique spécial de ses troupes mardi pour trancher la question. Selon lui, ce courant de pensée est très minoritaire dans les rangs libéraux. «Je ne sens aucun mouvement de ce type», a-t-il insisté.

Il dit avoir présenté sa position à ses députés, qui a été acceptée sans problème. Le chef intérimaire libéral estime avoir clos le dossier. Il ajoute néanmoins que les élus de sa formation politique, qui seront en caucus présessionnel jeudi et vendredi à Québec, auront la liberté de soulever des «points particuliers».

«Ça ne va pas réparer les écoles»

Pour Québec solidaire, mieux vaut s’excuser que nier la réalité. Mais selon le député Gabriel Nadeau-Dubois, un mea culpa du PLQ n’effacerait pas tout. «Des excuses, ça ne va pas réparer les écoles, ça ne va pas régler le problème d’épuisement professionnel dans le réseau de la santé», a-t-il réagi.

Le premier ministre François Legault a rappelé qu’il a lui-même réclamé sans succès des excuses à Philippe Couiilard par le passé pour les coupes dans l’aide aux élèves en difficulté d’apprentissage. «Maintenant, là, il y a un nouveau chef par intérim, ce sera aux libéraux de décider quelles excuses ils veulent faire», a-t-dit, de passage à Gatineau pour la tenue du caucus présesessionnel du gouvernement caquiste.