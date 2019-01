Le PLQ pourrait revoir sa position

Le précédent gouvernement a d’ailleurs fait adopter en juin dernier le projet de loi 62 qui ne faisait qu’interdire le visage découvert lors de la prestation et de la réception des services publics. Mais selon nos informations, dans les rangs libéraux, il y a des adeptes des recommandations de la commission Bouchard-Taylor, qui suggérait de bannir les signes religieux chez les juges, les policiers, les gardiens de prison et les procureurs de l’État.

« Notre position, on l’aura lorsque le gouvernement aura déposé son projet de loi, mais tant que le gouvernement semble aller dans plusieurs directions, c’est difficile pour nous de définir une position à ce stade-ci, on va attendre qu’il dépose son projet de loi et on fera connaître notre position à ce moment-là. »