Le Rouge et Or aimerait revivre 2013

Hôte du championnat canadien pour la 11e fois de son histoire et la première depuis le titre de 2013 dans un PEPS survolté, le Rouge et Or de l’Université Laval sera-t-il en mesure de recréer la même magie ?

Le Rouge et Or sera l’hôte du championnat canadien de volleyball masculin du 15 au 17 mars.

« Il ne faudra pas s’égarer, prévient l’entraîneur-chef Pascal Clément. Ce n’est pas parce que nous allons jouer à la maison que nous allons obtenir une chance de gagner le championnat. C’est néanmoins un avantage de jouer à la maison et c’est pourquoi nous avons investi beaucoup dans notre calendrier à domicile avec des parties contre Brandon, McMaster et l’équipe nationale de développement. »

Si Clément avait l’habitude de parler des bonnes éditions du Rouge et Or dans sa préparation pour les nationaux, il a changé son fusil d’épaule cette année.

« Avant notre victoire de 2013, on parlait beaucoup de nos éditions antérieures, dont celle de 1994 qui avait été la dernière à remporter un championnat canadien, mais ce n’est plus le cas. Maintenant, on parle peu du groupe de 2013 et on ne fait pas de comparaisons. On met l’accent sur l’expérience que nous allons vivre. Avec neuf anciens de Limoilou sur 15, notre esprit de corps est excellent.

« On doit être bon dans le moment présent et le passé ne signifie pas grand-chose, de poursuivre Clément. La magie peut opérer comme en 2013 alors que nous étions en train de couler après avoir perdu le premier set contre l’Alberta, mais on peut aussi être moins à l’aise. Il y a plein de surprises qui peuvent survenir. »

Avant-goût

La visite des Bobcats de Brandon en début de saison a donné une bonne idée au Rouge et Or des objectifs à atteindre avant le national.

« Ces deux parties étaient le meilleur événement pour évaluer notre équipe. Brandon a placé la barre haut. Sur le plan athlétique, c’est la meilleure équipe au pays des 15 dernières années. Notre objectif est de marquer 35 % du temps au service. Nous l’avons atteint quatre fois au cours des cinq dernières parties. On ne pourra pas ne pas prendre de risques au service. En réception, on vise une moyenne de trois sur quatre. »