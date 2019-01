Le transfert de Miguel Almiron à Newcastle serait fait

Une entente aurait enfin été conclue entre l’Atlanta United FC et le club anglais de Newcastle concernant le transfert du milieu de terrain Miguel Almiron.

Selon l’«Atlanta Journal-Constitution», le joueur de 24 ans, important dans les succès d’Atlanta depuis deux ans, se serait envolé mardi pour l’Angleterre afin d’aller passer des tests physiques.

Le montant payé par Newcastle pour le transfert n’a pas été révélé pour l’instant.

Le Paraguayen faisait l’objet de rumeurs de transfert depuis plusieurs mois déjà et Newcastle était la destination la plus souvent mentionnée. Il était clair depuis longtemps qu’Almiron allait quitter Atlanta, d’autant plus que le club a confirmé, il y a quelques jours, l’embauche de «Pity» Martinez, joueur de l’année en Amérique du Sud. L’Argentin évolue sensiblement à la même position qu’Almiron.

Le rapide milieu offensif a brillé dans le championnat nord-américain en 2017 et 2018, récoltant 21 buts et 28 passes décisives durant cette période, qui a culminé par une victoire en finale de la Coupe MLS contre les Timbers de Portland en décembre dernier.