Les 20 meilleurs Québécois en vue du prochain repêchage de la LNH

Les attaquants dominent la prochaine cuvée de Québécois admissibles au prochain repêchage de la Ligue nationale de hockey. Trois d’entre eux sont d’ailleurs perçus comme des choix de premier tour par la Centrale de recrutement de la LNH.

Deux des trois meilleurs espoirs en défensive sont des espoirs qui étaient admissibles l’an dernier et dont la progression fut constante au cours de la dernière année.

Aucun gardien de but n’apparaît sur cette liste, ce qui détonne par rapport à l’an dernier, alors que cinq gardiens formés au Québec avaient été sélectionnés.

oici la liste des 20 meilleurs espoirs de la Belle Province dressée par le journaldemontreal.com en vue de la prochaine séance de sélection de la LNH qui se tiendra à Vancouver les 21 et 22 juin prochains.

LA LISTE

1. Jakob Pelletier | AG | 5 pi 9 po, 157 lb | Wildcats de Moncton

Photo Courtoisie / Rob Wallator, CHL Images

Le petit attaquant des Wildcats de Moncton est l’un des joueurs les plus dangereux de la LHJMQ en raison de sa vitesse et de sa fougue. Il joue avec du rythme et ne craint pas le jeu physique.

Considéré comme trop petit par certains, il prouve le contraire chaque fois qu’il embarque sur la glace.

2. Raphaël Lavoie | AD | 6 pi 4 po, 198 lb | Mooseheads de Halifax

Photo Courtoisie / HalifaxMooseheads.ca

Plus vieux que la majorité des joueurs admissibles pour la première fois au repêchage (il est né le 25 septembre 2000), Lavoie est un intriguant mélange de puissance et de finesse contenu dans un gabarit de 6 pi 4 po et tout près de 200 lb.

Il possède d’excellentes habiletés avec la rondelle, particulièrement autour du filet adverse, mais il doit afficher une plus grande constance.

3. Samuel Poulin | AG | 6 pi 2 po, 206 lb | Phoenix de Sherbrooke

Photo le Journal de Québec, ANNIE T. ROUSSEL

Le fils de l’ancien joueur du Canadien Patrick Poulin n’est pas aussi bien entouré que bien des joueurs de cette liste, mais affiche tout de même une moyenne de point par match supérieure à 1,00.

Un attaquant intelligent qui ne néglige pas son jeu défensif, Poulin possède une vision aiguisée et préconise un style de jeu nord-sud plutôt qu’est-ouest.

4. Nathan Légaré | AD | 6 pi, 201 lb | Drakkar de Baie-Comeau

Photo Agence QMI, JOEL LEMAY

Deuxième meilleur pointeur chez les attaquants de moins de 18 ans de la LHJMQ cette année (derrière Alexis Lafrenière), Légaré est lentement, mais sûrement en train de confondre les sceptiques.

Son lancer dévastateur lui a déjà permis d’inscrire 35 buts en 48 matchs cette saison. Seul son coup de patin moyen, particulièrement au point de vue de l'accélération, semble refroidir les ardeurs de certains recruteurs.

5. Alexander Campbell | C | 5 pi 11 po, 155 lb | Victoria (BCHL)

Photo AFP/Getty Images

Moins connu des amateurs de hockey du Québec, Campbell est en train de tout casser à Victoria dans la British Columbia Hockey League en compagnie d’un espoir bien connu du nom d’Alex Newhook.

Agile et habile en possession de la rondelle, Campbell possède une excellente vision du jeu et joue avec beaucoup de rythme.

En 42 matchs cette année, il affiche une récolte de 55 points, ce qui le place au troisième rang du circuit au chapitre de la moyenne de point par match (1,31).

6. Alex Beaucage | AD | 6 pi 2 po, 192 lb | Huskies de Rouyn-Noranda

Photo Agence QMI, HUGO LACROIX

Beaucage est un autre joueur de 17 ans qui connaît une excellente saison et qui continue de passer sous le radar. Son lancer est son arme de prédilection. Il est non seulement vif et il décoche sans avertissement, il est également d’une précision chirurgicale.

Même si son coup de patin est son talon d’Achille, son jeu en territoire offensif rivalise avec n’importe quel joueur de cette liste.

7. Xavier Simoneau | C | 5 pi 7 po, 177 lb | Voltigeurs de Drummondville

Photo Agence QMI, ANDRÉANNE LEMIRE

Bien qu’il ne mesure que 5 pi 7 po (et on dit que c’est généreux), Simoneau continue de faire tourner les têtes grâce à son jeu efficace dans les trois zones. À l’image d’un waterbug, il est en mesure de se déplacer aisément dans toutes les directions afin d’éviter d’être mis en échec.

Il possède également un sens du jeu au-dessus de la moyenne, ce qui fait de lui une arme redoutable en avantage numérique.

8. Justin Bergeron | D | 6 pi 1 po, 180 lb | Huskies de Rouyn-Noranda

Photo le Journal de Québec, Stevens LeBlanc

S’il avait été sélectionné l’an dernier, Bergeron aurait été l’un des plus jeunes joueurs de la cuvée, étant né un 14 septembre. L’arrière de 18 ans connaît une excellente saison avec l’une des meilleures formations du circuit Courteau.

Il affiche une moyenne de point par match tout près de 1,00 (46 points en 47 matchs), tout en affrontant les meilleurs éléments adverses.

Même s’il doit raffiner son jeu dans son territoire, il est tout de même le meilleur défenseur québécois en lice pour le prochain repêchage.

9. Samuel Bolduc | D | 6 pi 4 po, 211 lb | Armada de Blainville-Boisbriand

Photo Agence QMI, Joel Lemay

Évoluant pour l’une des pires formations de la LHJMQ, Bolduc est l’un des points positifs de cette jeune équipe en pleine reconstruction. Avec le départ de plusieurs vétérans, il est devenu le défenseur no 1 d’une jeune brigade qui aligne pas moins de six recrues.

Jusqu’à présent, Bolduc s'acquitte bien de ses responsabilités, affichant une récolte de 22 points, dont six buts en 45 parties.

10. Jérémie Bucheler | D | 6 pi 4 po, 201 lb | Grizzlies de Victoria (BCHL)

Photo Courtoisie / MATTHEW MURNAGHAN

Bucheler s’est exilé aux États-Unis la saison dernière dans le but de s’aligner avec une formation de la NCAA dans les années à venir. Même si ses performances ne lui ont pas permis d’être choisi au dernier repêchage, tout le contraire devrait se produire cette année.

De retour au Canada et évoluant au sein d'une équipe de la BCHL, Bucheler a retrouvé sa touche offensive qui a fait de lui un arrière dominant au niveau Midget AAA. En 43 matchs cette année, il a déjà récolté 38 points.

LA SUITE...

11. Christopher Merisier-Ortiz | D | 5 pi 11 po, 168 lb | Drakkar de Baie-Comeau

12. Maxence Guénette | D | 6 pi 1 po, 180 lb | Foreurs de Val-d’Or

13. Xavier Parent | C | 5 pi 7 po, 165 lb | Mooseheads de Halifax

14. Mathieu Bizier | C | 6 pi 2 po, 187 lb | Olympiques de Gatineau

15. Jérémy Michel | AG | 6 pi 1 po, 150 lb | Foreurs de Val-d’Or

16. Justin Hryckowian | C | 5 pi 7 po, 165 lb | Salisbury School (USHS-Prep)

17. Justin Ducharme | AD | 5 pi 11 po, 178 lb | Saguenéens de Chicoutimi

18. Anthony Imbeault | AG | 6 pi, 209 lb | Cataractes de Shawinigan

19. Brooklyn Kalmikov | AG | 6 pi, 163 lb | Screaming Eagles du Cap-Breton

20. Thomas Pelletier | D | 6 pi 3 po, 195 lb | Voltigeurs de Drummondville

À surveiller pour 2020

Alexis Lafrenière, AG (Rimouski)

Hendrix Lapierre, C (Chicoutimi)

Jacob Perreault, C (Sarnia, OHL)

Mavrik Bourque, C (Shawinigan)

Jérémie Poirier, D (Saint John)

Thomas Bordeleau, AG (USNTDP-U18)

William Villeneuve, D (Saint John)

Théo Rochette, C (Chicoutimi)

Lucas Mercuri, AD (Salisbury School, USHS)

William Dufour, AD (Rouyn-Noranda)

Patrick Guay, AG (Sherbrooke)

Jérémie Biakabutuka, D (Val-d’Or)

Elliot Desnoyers, C (Moncton)

Charles Beaudoin, AD (Shawinigan)

Pier-Olivier Roy, AG (Gatineau)

Brendan Brisson, AG (Green Bay, USHL)

William Provost, C (Val-d’Or)

Samuel Dubé, C (Halifax)

Charles-Antoine Lavallée, G (Moncton)

Alec Bélanger, D (Ottawa, OHL)