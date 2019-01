Les scandaleuses faveurs de Trudeau

Pas d’impôt à payer. Pas de TPS à charger. Pas de contribution au Fonds des médias qui finance la production canadienne destinée à la télévision et aux plateformes numériques. Voilà le fabuleux traitement de faveur que le gouvernement de Justin Trudeau accorde jusqu’à présent à la multinationale Netflix.

Quelle iniquité financière et fiscale envers les concurrents de Netflix, à savoir les distributeurs canadiens de télévision par câble, satellite et IP, tels Bell, Vidéotron, Rogers, Shaw, Cogeco, Telus, V Media, etc.

Mais encore plus choquant... c’est de voir l’entêtement du gouvernement Trudeau à essayer de justifier cet inacceptable traitement de faveur envers la multinationale Netflix.

En vertu de quel sacro-saint principe le gouvernement Trudeau accepte-t-il d’accorder un passe-droit à une multinationale en échange d’une entente particulière où Netflix s’est engagée à investir au cours des cinq prochaines années quelque 500 millions de dollars dans la production canadienne ?

Pourquoi permettre à Netflix de contourner de la sorte notre système fiscal ?

LES AUTRES PROFITEURS

Netflix n’est pas la seule multinationale du divertissement et du web à bénéficier d’un traitement fiscal de faveur de la part du gouvernement fédéral.

Les grandes sociétés étrangères du GAFA, l’acronyme de Google, Apple, Facebook et Amazon, payent peu d’impôts sur les énormes revenus qu’elles encaissent au Canada.

Et à la lumière de l’entrevue que le ministre des Finances, Bill Morneau, a accordée à mon collègue Philippe Orfali, ce n’est pas demain la veille.

Le ministre Morneau n’entend aucunement assujettir les grandes sociétés étrangères du web aux règles fiscales canadiennes tant et aussi longtemps que les pays du G20 ne s’entendent pas sur une « approche globale » pour taxer et réglementer ces géants d’internet.

À défaut d’une entente globale entre les pays, que la France soit décidée, elle, à taxer le plus rapidement possible les géants du web n’est pas perçu par Bill Morneau comme une solution pouvant être mise en place par le gouvernement libéral.

Pourtant, la stratégie française m’apparaît vraiment pertinente.

« L’idée, c’est d’aller taxer le chiffre d’affaires effectué sur le territoire national français, en se basant sur les adresses IP des utilisateurs d’internet », a expliquée Roland Lescure, l’ancien numéro 2 de la Caisse de dépôt et placement qui est devenu député en France et président de la commission des Affaires économiques de l’Assemblée nationale.

LE QUÉBEC PRÉCURSEUR

Selon l’ex-ministre des Finances libéral, Carlos Leitao, les pertes liées à la TVQ non perçue par les compagnies étrangères du commerce électronique s’élevaient en 2017 à quelque 227 millions de dollars.

Pour corriger le tir, l’ancien gouvernement Couillard a adopté une mesure fiscale qui force depuis le 1er janvier dernier les entreprises et exploitants de plateforme numérique localisés à l’extérieur du Canada à percevoir la TVQ.